Signicat benoemt Michel van den Bogaard tot nieuwe CFO

Signicat heeft Michel van den Bogaard benoemd tot de nieuwe CFO. Vanuit het kantoor van Signicat in Rotterdam gaat Van den Bogaard een team van meer dan 35 mensen leiden, verspreid over heel Europa, en rechtstreeks rapporteren aan CEO Asger Hattel.

Met meer dan 25 jaar ervaring in financiële functies heeft Van den Bogaard gewerkt bij wereldwijde merken als Shell en Heineken. Hij heeft ook uitgebreide ervaring in de private-equitysector.

In zijn meest recente rol diende Michel als Group CFO bij SENTIA. “Ik ben enthousiast om me bij Signicat aan te sluiten. Ik ben onder de indruk van het uitgebreide aanbod van digitale vertrouwens-technologie aan een breed scala van bedrijven in heel Europa. Mijn doel is om het bedrijf te ondersteunen terwijl het zijn spectaculaire groei voortzet”, verklaart van den Bogaard.

Volg Executive Finance op LinkedIn!