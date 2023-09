Vennootschapsbelasting: giftenaftrek verdwijnt en nieuwe vastgoedmaatregel

Het pakket Belastingplan 2024 bevat enkele veranderingen aan de wet op de vennootschapsbelasting. Het gaat daarbij om het verdwijnen van de giftenaftrek en de nieuwe vastgoedmaatregel.

Giftenaftrek vervalt

Giften worden niet meer aangemerkt als verkapte winstuitdeling aan de aanmerkelijkbelanghouder. Ze leiden daarbij niet tot een heffing in box 2 of inkomstenbelasting. Daarom vervalt ook de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting. Hierdoor zijn giften niet meer aftrekbaar van de winst.

Vastgoedmaatregel

In het Belastingplan zit een vastgoedmaatregel voor fiscale beleggingsinstellingen. Die zijn subjectief belastingplichtig voor de Vpb en betalen daarmee een nultarief. Met de Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling is het vanaf 1 januari 2025 niet meer mogelijk dat deze fbi’s in Nederlands vastgoed beleggen. De Raad van State adviseert het ministerie van Financiën om de Tweede Kamer duidelijk te maken waarom dit voorstel in het pakker Belastingplan 2024 is opgenomen en niet op een ander moment wordt ingediend.

Lees ook: Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa groeien

Geen tariefstijging

Het kabinet zegt dat de belastinginkomsten met 16,5 miljard euro groeien in 2024 en geen stijging van de vennootschapsbelasting voorziet. ‘Beleidswijzigingen leiden tot een extra groei van de belastinginkomsten met 4,2 miljard euro. Onder andere door het aflopen van de verlaging van de brandstofaccijnzen en maatregelen in de loonheffing voor hogere inkomens,’ zo staat te lezen in de Miljoenennota.

Actualiteitendag Finance & Control

Op de Actualiteitendag Finance & Control op donderdag 16 november 2023 praten experts je bij over de veranderingen in 2024 op onderwerpen als loonheffingen, btw, pensioen, sociale zekerheid en verslaggeving. Tot en met 24 september geldt een vroegboekkorting van 75 euro, dus wees er snel bij. Bekijk het programma of schrijf je nu in.

Volg Executive Finance op LinkedIn!