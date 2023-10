Aantal belastingparadijzen neemt af, Nederland magneet voor expats

Nederlandse belastingvoordelen zijn niet alleen een magneet voor bedrijven die hier hun winsten naartoe leiden, maar ook voor expats die hier fiscaal verwend worden. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit het eerste Global Tax Evasion Report van het EU Tax Observatory dat maandag is verschenen.

Wereldwijd is volgens het rapport belastingontwijking via belastingparadijzen de afgelopen tien jaar met een factor drie afgenomen. Volgens schattingen van EU Tax Observatory was een jaar of vijftien geleden nog 90 tot 95 procent van het vermogen dat stond geparkeerd in belastingparadijzen niet aangegeven in het land van de eigenaar.

Verstoppen moeilijker geworden

Sinds meer dan honderd landen ruim vijf jaar geleden afspraken automatisch bankgegevens te delen, is het verstoppen van bezittingen over de grens veel moeilijker geworden. In 2022, toen zo’n 12 biljoen dollar in offshore locaties geparkeerd stond, was nog zo’n 25 procent niet aangegeven. Belastingontwijking gaat tegenwoordig vooral via binnenlandse constructies met holdings, meldt het rapport.

Lees ook

Nieuwe EU-lijst belastingparadijzen: een zinloze exercitie

Tax Control Framework: nieuwe inzichten Belastingdienst over monitoring

Volg Executive Finance op LinkedIn!