Aegon, ASML en KPN genomineerd voor jaarverslagprijs

Aegon, ASML en KPN zijn in de AEX-categorie genomineerd voor de FD Henri Sijthoffprijs. Bij de overige beursfondsen gaat het om BAM, PostNL en TKH Group. Bij de niet-genoteerde bedrijven zijn de drie genomineerden Alliander, Van Oord en Schiphol.

Bedrijven geven naast de verplichte financiële cijfers steeds vaker inzicht in niet-financiële aspecten zoals duurzaamheidsbeleid en klanttevredenheid, stelt de jury van de FD Henri Sijthoff-prijs voor beste jaarverslagen en overige bedrijfscommunicatie. Deze wordt op 2 november voor de zeventigste keer wordt uitgereikt. Probleem is wel dat het vooralsnog ontbreekt aan uniforme methoden om vervuiling of juist het tegengaan daarvan te vertalen naar harde data, aldus de jury. “Niet alles is eenduidig te meten en bedrijven worstelen daar zichtbaar mee.”

De jury vindt dat jaarverslagen, websites en kwartaalrapportages niet alleen geschreven moeten zijn voor beleggers en financieel analisten. “Ook klanten, leveranciers, kredietverschaffers, (potentiële) werknemers en omwonenden – en dan is de lijst vast nog niet compleet – mogen weten wat de afwegingen zijn die het bedrijf heeft gemaakt.”

Zonder alternatieve winstbegrippen

Hoewel de jury hamert op het belang van integrale verslaggeving, blijft er ook aandacht voor de financiële verantwoording. Daarbij constateert de jury een wirwar aan winstbegrippen, buiten het winstbegrip uit de internationale boekhoudstandaard IFRS. In sommige gevallen kan een ander winstbegrip nuttig zijn, aldus de jury. “Maar het risico is dat het bestuur dit winstbegrip beter kan sturen. De jury stelt vast dat succesvolle bedrijven erin slagen om hun boodschap te brengen zonder alternatieve winstbegrippen.”

