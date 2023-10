Allianz: snellere groei aantal faillissementen wereldwijd

Het aantal faillissementen stijgt volgend jaar wereldwijd naar verwachting met tien procent, na een toename van zes procent dit jaar. Dat voorspelt kredietverzekeraar Allianz Trade, na onderzoek. Vorig jaar ging het om een stijging van slechts één procent.

In Nederland groeit het aantal bankroeten in 2024 naar verwachting met 28 procent. Dit jaar gaat het om een “forse piek” van 59 procent. “Voor 2025 wordt slechts een minimale groei van 2 procent verwacht”, aldus Allianz. Dat de percentages in ons land veel hoger liggen, komt omdat de klap in andere landen eerder aankwam. Dat kwam onder meer door de langdurige coronasteun van de overheid.

Gaat de Duitse economie opleven?

“Voor Nederland is vooral spannend of de economie van Duitsland gaat opleven. De voortekenen daarvoor zijn niet geweldig. Maar waar we wereldwijd volgend jaar een verdere groeiversnelling van het aantal faillissementen zien, verwachten we voor Nederland een vertraging”, aldus Allianz.

De onderzoekers schrijven de versnelling toe aan afnemende inkomsten van bedrijven door een zwakkere wereldwijde vraag. Daarbij blijven de kosten aanhoudend hoog, waardoor de winsten onder druk komen te staan. “Als gevolg hiervan verslechteren de liquiditeitsposities snel en zullen ze waarschijnlijk niet voor 2025 verbeteren”, staat in het rapport.

Extreem moeilijke situatie

Voor sommige sectoren is de huidige situatie “extreem moeilijk”, zoals de horeca, het transport, de groothandel en de detailhandel. “Andere sectoren maken juist een inhaalbeweging, zoals de bouwsector. Veel bouwbedrijven konden, mede door het tekort aan personeel, de vraag niet bijbenen. Die achterstand is inmiddels aardig ingelopen”, aldus de onderzoekers.

