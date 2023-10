“Als je manager bent, maak je continu mensen beter” 

In de rubriek Forecast stelt Executive Finance elf vragen aan een CFO of financieel directeur. Op die manier leren we hem of haar beter kennen. Zowel persoonlijk als professioneel. Deze keer stellen we de elf vragen aan Paul van Onselen, CFO bij Telindus.

Wat is uw functie en hoe zou u uw functie willen omschrijven aan een kind van vijf jaar?

“De simpelste beschrijving is beheerder van de spaarpot. Ik zorg ervoor dat er genoeg geld is, zodat alles kan worden betaald wat er moet worden betaald. Bedrijven gaan niet failliet omdat ze verlies draaien, maar omdat ze geen geld meer hebben waarmee ze bijvoorbeeld een salaris kunnen betalen. Kijk maar naar Tesla. Jarenlang leden zij verlies, maar ze gingen niet failliet. Of je nu medewerker bent of bedrijf, je moet genoeg cash hebben. Focus op geld is belangrijk om doelen te behalen.”

Wat staat er op de planning?

“Het hart van de financiële afdeling wordt vervangen en daarover zijn wij druk in overleg met ons moederbedrijf Proximus. We zijn al bezig een datalake te creëren met data van allerlei systemen. Door data van meerdere bronnen te koppelen, kan je krachtige analyses maken en vervolgens datagedreven beslissingen nemen. Via een datalake zie je snel en efficiënt of dat wat je hebt verkocht ook leidt tot een tevreden klant. Puur op basis van data. Zo zorgen wij ervoor dat de afdeling Sales informatie krijgt over performance, zodat zij de klant beter kunnen helpen. Wij geloven er heilig in dat dit hot topic is in de finance-wereld.”

“Door de input en het koppelen van data, vervalt bepaald financewerk en komen er nieuwe rollen, bijvoorbeeld als data-analist.”

Wat is de grootste uitdaging voor uw organisatie?

“Wij bouwen, en onderhouden, het fundament voor de IT-infrastructuur van klanten. Dat gaat ook over datacenter, cloudoplossingen en cybersecurity. Telindus biedt ook managed services, waarbij wij op afstand kunnen meekijken en adviseren, maar ook proactief it-activiteiten kunnen regelen. Op dat laatste vlak willen wij verder groeien: de klant volledig ontzorgen. Dus meekijken in de systemen en technische oplossingen aanbieden alsof wij een virtuele IT-afdeling zijn, tot het neerzetten van machines en het gehele IT-beheer regelen. De klant kan zich bezighouden met zijn corebusiness en wij regelen alle IT-zaken. Het is onze uitdaging daar topspeler in te worden.”

Wat is de grootste uitdaging in uw vakgebied?

“Datadriven finance is het je-van-het. Door de input en het koppelen van data, vervalt bepaald financewerk en komen er nieuwe rollen, bijvoorbeeld als data-analist. Zo’n verandering gaat in stapjes. Je moet mensen herscholen, de organisatie erin meenemen. Dat is best een drastisch gebeuren. Op internet gebeurt het al, dat alles geautomatiseerd is. Bij business to business worden die stappen ook gezet. Voor de samenleving kan dit positief zijn, mensen kunnen zich dan richten op andere zaken, of ander werk zoeken, bijvoorbeeld in de zorg.”

Welke invloed heeft de oorlog in Oekraïne (en de hoge inflatie die daaruit voortvloeit) op de lange termijn?

“Door de oorlog in Oekraïne zijn chips schaars geworden en in al onze apparaten zitten chips. Onze levertijden van leveranciers zijn enorm opgelopen. Het komt wel, alleen later. In plaats van een maand moet je nu rekening houden met een half jaar of nog langer. Dat zeggen wij ook tegen de klant: houd rekening met een langere levertijd.”

Hoe digitaal bent u zelf? En is uw organisatie?

“Wij werken volledig digitaal. De coronapandemie heeft het laatste duwtje gegeven. Het beleid is nu om in ieder geval twee dagen op kantoor te werken vanwege het sociale aspect. Ik vind dat je digitale mogelijkheden moet omarmen, maar dat je niet alles hoeft te doen. Ik kom uit een tijd dat alles handmatig ging. Het is leuk die ontwikkeling mee te maken. Ik gebruik veel apps. Zo schaak ik veel op mijn telefoon als ontspanning. Ik gebruik een app om facturen goed te keuren en in te dienen en om het salaris te bekijken. Doordat alles aan elkaar is gekoppeld, kan ik, als ik ergens anders ben, snel tien minuten tussendoor nog even wat doen. Het is een enorme vooruitgang dat je digitaal kunt samenwerken, bijvoorbeeld een powerpointpresentatie opzetten via Teams. Dat is zoveel efficiënter dan elkaar versies van verhalen door te sturen. Ik geniet ervan dat dit kan.”

Hoe duurzaam is uw organisatie?

“Er is al best veel gedaan in en rondom ons gebouw, zoals ledlampen en een zonneboiler. Al een jaar of vijf hebben wij 560 zonnepanelen en 21 oplaadstations voor onze auto’s. Ook in de keten houden wij ons bezig met duurzaamheid, door klanten erop te attenderen hoeveel stroom de machines verbruiken en hoe het duurzamer kan. Social return vinden wij ook belangrijk. Daarnaast ondersteunen wij goede doelen. Medewerkers kunnen deze aandragen. Dat kan een geweldige support opleveren. Ik geloof niet in één oplossing, maar dat je beter iets in veel stukjes kan doen om de hele organisatie mee te krijgen. Daarom is bij de receptie ook te zien wat onze zonnepanelen opleveren. Zo gaat het echt leven, bij klanten en medewerkers.”

“Ik vind dat je digitale mogelijkheden moet omarmen, maar dat je niet alles hoeft te doen.”

Wat was uw laatste juichmoment op het werk?

“Eind januari hadden wij een grote kick-off. Vroeger deden wij dat met een terugblik en door vooruit te kijken. Dit jaar was dat kort en bondig en was er meer tijd ingeruimd voor een inspirerende spreker, over hoe je brein jou tegenwerkt als je wilt veranderen. Je hebt de neiging dingen vast te blijven houden. Ook kregen we een workshop jongleren. Dat is letterlijk loslaten. We hebben waanzinnig gelachen. Ik kan het iedereen aanraden zo’n workshop te doen, het is heel verbindend en creatief.”

Met welke vakgenoot wilt u wel eens een week ruilen?

“Ik ben een liefhebber van auto’s en duurzaamheid vind ik ook belangrijk. Dan kom ik bij Tesla uit. Niemand had gedacht dat, nadat in 2012 de eerste Tesla S op de markt kwam, deze auto zo’n vlucht zou nemen. Zij zijn heel goed in out of the box denken. Wijken continu van gebaande paden af. Het is waanzinnig interessant hoe dat denkproces in elkaar zit. Hoe ze markten kunnen omvormen. Met een grote klantbeleving en dat andere merken volgen. Ondanks alle tegenwind. Briljant.”

Van wie heeft u het meest geleerd?

“Ik zit inmiddels 35 jaar in dit vak en heb best veel managers gehad. Van iedereen heb ik wel wat geleerd. De financieel directeur bij een van mijn eerste werkgevers heeft veel indruk gemaakt. Hij was altijd heel duidelijk, eerlijk en integer en hij zorgde goed voor zijn mensen. Hij zei: ‘Als je manager bent, maakt je continu mensen beter, dat is jouw rol.’ Die gedachte heb ik altijd vastgehouden. Je moet eerlijk zijn, duidelijk, recht door zee en integer.”

Hoe ontspant u zich?

“Schaken! Dat doe ik al 44 jaar. Helaas heb ik er niet veel tijd meer voor. Ik schaak bij een club en online; ook daarin is de wereld veranderd. Je kunt elk moment van de dag wel iemand vinden om een partij mee te spelen. Schaken ontspant enorm en het is goed voor het strategisch denken. Verder fitness ik regelmatig, net als wandelen en fietsen. Blijven bewegen is belangrijk om fysiek fit te blijven.”

Niels Batstra, CFO van IT-dienstverlener Interstellar stelde de vorige keer de vraag voor de volgende CFO in deze rubriek: In hoeverre maakt ChatGPT het werk van jou als CFO makkelijker? Bijvoorbeeld bij processen opschrijven en plannen maken. Wellicht heb je er een goede kapstok aan of krijg je een structuur voor je stuk aangereikt? Ik ben zeer benieuwd in hoeverre CFO’s dit als behulpzaam ervaren.

“ChatGPT staat nog in de kinderschoenen. Ik begrijp dat het succes met name afhankelijk is van betrouwbare data. Daarover gaat veel strijd komen in de toekomst, want je wilt er toch niet aan denken dat je een grote beslissing hebt genomen op basis van ChatGPT en dat dan de bron niet betrouwbaar bleek te zijn. Ik verwacht wel dat er behoorlijk wat mogelijkheden gaan ontstaan (ook voor de financiële discipline) om efficiënter te kunnen werken en processen te standaardiseren. Je kan het vergelijken met de opkomst van internet. Dat is ook met stapjes gegaan en de ontwikkeling gaat sneller door tools als ChatGPT.”

