Bitcoin voor het eerst sinds 2022 weer boven 35.000 dollar

De prijs van de bitcoin is dinsdag gestegen naar het hoogste niveau sinds mei vorig jaar. De koers van ’s werelds bekendste cryptomunt wordt gestuwd door de verwachting dat er binnenkort een beursgenoteerd fonds kan komen dat direct gaat investeren in bitcoins.

De koers van de bitcoin staat nu op ongeveer 34.500 dollar, een stijging van 10 procent. Eerder op de ochtend tikte de cryptomunt zelfs voor het eerst sinds 2022 de 35.000 dollar aan. Sinds begin dit jaar is de waarde van de bitcoin al meer dan 100 procent gestegen.

Speculatieve vraag

De mogelijke goedkeuring in de komende weken van de eerste zogeheten spot Bitcoin ETF, een speciaal beleggingsfonds gericht op bitcoins, wakkert de speculatieve vraag naar de munt aan. De grote vermogensbeheerders BlackRock en Fidelity Investments behoren tot degenen die in de race zijn om dergelijke producten aan te bieden. Er wordt nu gehoopt dat de Amerikaanse toezichthouder SEC deze beleggingsproducten zal goedkeuren. Volgens BlackRock-topman Larry Fink wordt het met deze producten gemakkelijker en goedkoper voor beleggers om in de digitale munt te investeren.

De SEC heeft zich tot nu toe verzet tegen het toestaan van ETF’s die rechtstreeks in bitcoin investeren, waarbij de waakhond verwees naar de risico’s zoals fraude en koersmanipulatie. Bitcoin schoot begin vorige week nog 10 procent omhoog vanwege het optimisme over de Bitcoin ETF. Die koerssprong werd veroorzaakt door een foutief bericht dat BlackRock goedkeuring zou hebben gekregen voor zijn ETF. De koers zakte echter weer snel in nadat was gebleken dat het bericht onjuist was.

Recordniveau nog niet in zicht

De koers van de bitcoin ligt nog wel altijd flink lager dan het recordniveau van circa 69.000 dollar dat in november 2021 werd aangetikt. De koersbewegingen van digitale munten zijn vaak erg grillig. Ook wordt de cryptomarkt geregeld opgeschrikt door onrust en schandalen zoals het omvallen van het grote handelsplatform FTX vorig jaar.

