De nieuwe Insolventierichtlijn en bestuurdersaansprakelijkheid

De Europese Unie heeft in december 2022 een voorstel voor een richtlijn inzake insolventierecht geïntroduceerd. Het richtlijnvoorstel beoogt het insolventierecht van de Europese lidstaten te harmoniseren. De Europese Commissie wil met dit richtlijnvoorstel drie doelen bereiken: het maximaliseren van de waarde van de faillissementsboedel, meer efficiëntie van insolventieprocedures en een eerlijke en beter voorspelbare verdeling van de faillissementsboedel.

Verplichte insolventieaangifteplicht

Om de waarde van de faillissementsboedel te kunnen maximaliseren heeft de Europese Commissie in artikel 36 van het richtlijnvoorstel een verplichte insolventieaangifteplicht voor bestuurders geïntroduceerd. Bestuurders moeten binnen drie maanden nadat zij op de hoogte raakten van de insolventie – of dat redelijkerwijs behoorden te zijn – een verzoek tot opening van een insolventieprocedure indienen. Op grond van artikel 37 van het richtlijnvoorstel dienen lidstaten te verzekeren dat in geval van een schending van deze verplichting, de bestuurders aansprakelijk zijn voor de schade die schuldeisers als gevolg van die schending hebben geleden.

Kanttekeningen insolventieaangifteplicht

Het beoogde doel

Het doel van de invoering van deze twee artikelen is dat volgens de Europese Commissie het te laat starten van een insolventieprocedure kan leiden tot minder verhaalsmogelijkheden voor schuldeisers. De Europese Commissie lijkt daarmee te veronderstellen dat een insolventieaangifteplicht kan bijdragen aan betere verhaalsmogelijkheden in faillissement. De vraag is of dit ook echt zo is. Ten eerste kent het overgrote deel van de lidstaten al een dergelijke aangifteplicht en zal een eenzelfde verplichting op Europees niveau geen verandering brengen. Ten tweede is niet duidelijk of de verhaalsmogelijkheden in lidstaten die een dergelijke verplichting niet kennen, ook daadwerkelijk lager zijn. Ten derde geeft de Europese Commissie niet aan waarom het te verwachten is dat een insolventieaangifteplicht met een daaraan gekoppelde bestuurdersaansprakelijkheid in lidstaten die een dergelijke regeling niet kennen, tot een verbetering van de verhaalsmogelijkheden voor schuldeisers in faillissement leidt.

Begrippen ‘bestuurder’, ‘insolvent’ en ‘insolventieprocedure’

In het richtlijnvoorstel worden de begrippen ‘bestuurder’, ‘insolvent’, en ‘insolventieprocedure’ niet gedefinieerd. De definities van de begrippen worden dus aan de lidstaten overgelaten. Uit de toelichting volgt enkel dat lidstaten het begrip ‘bestuurder’ ruim dienen te interpreteren. Onder bestuurders vallen dan in ieder geval ‘alle personen die belast zijn met het nemen van belangrijke beslissingen inzake het beheer van een onderneming of in feite neemt of behoort te nemen’. Dit lijkt zelfs breder te zijn dan het bij ons bekende begrip ‘feitelijk bestuurder’. Dat zou kunnen betekenen dat de verplichting mogelijk ook geldt voor bijvoorbeeld een hogere manager die zelfstandig bevoegd is om bepaalde verplichtingen voor de vennootschap aan te gaan.

Onduidelijk is ook wat er nu precies met ‘insolvent’ wordt bedoeld. Nu lidstaten geheel vrij zijn om dit begrip verder in te vullen, kan dat betekenen dat de insolventieaangifteplicht voor bestuurders in verschillende lidstaten op verschillende momenten kan aanvangen. Immers, in Nederland zou men kunnen aansluiten bij het moment waarop de vennootschap haar schulden niet meer kan betalen. Gelet op het Duitse systeem is echter ook te verdedigen dat aangesloten wordt bij het begrip insolvent in bedrijfseconomische zin, dat wil zeggen: het moment waarop het eigen vermogen nihil is, of er geen geld meer is om lopende verplichtingen te betalen.

Ten slotte wordt ook geen eenduidige omschrijving van het begrip ‘insolventieprocedure’ gegeven. Uit de toelichting lijkt de Europese Commissie enkel te duiden op procedures die gericht zijn op de vereffening van het vermogen. Dat betekent dat de turboliquidatie en de WHOA-procedure in Nederland niet onder de insolventieaangifteplicht zouden vallen.

Verhouding Herstructureringsrichtlijn

Op grond van artikel 19 van de Herstructureringsrichtlijn moet het bestuur bij dreigende insolventie stappen ondernemen om insolventie te voorkomen. Het omslagpunt van de situatie van dreigende insolventie naar een situatie van onafwendbare insolventie is echter vaak onduidelijk. Onzekerheid over het moment waarop de insolventieaangifteplicht aanvangt, kan er juist toe leiden dat bestuurders uit vrees voor bestuurdersaansprakelijkheid bepaalde reddingspogingen achterwege laten.

Gevolgen bestuurdersaansprakelijkheid

Enerzijds moeten bestuurders op grond van het richtlijnvoorstel een insolventieprocedure starten binnen drie maanden nadat de vennootschap insolvent is geworden. Doen zij dit niet of niet tijdig, dan kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die schuldeisers als gevolg daarvan lijden. Anderzijds volgt uit de Nederlandse jurisprudentie dat bestuurders ook aansprakelijk kunnen worden gesteld, indien zij (te vroeg) het faillissement van de vennootschap hebben aangevraagd. Daarnaast kan het bestuur ook voor het aanvragen van het faillissement aansprakelijk worden gesteld, indien het bestuur te weinig heeft gedaan om tot concrete oplossingen voor de financiële problemen van de vennootschap te komen.

Conclusie

Hoewel het doel van het invoeren van een insolventieaangifteplicht een goed doel betreft, kan men zich afvragen of de ingezette koers ook zal leiden tot het beoogde resultaat. Zo hebben de lidstaten veel vrijheid met betrekking tot het invullen van een drietal definities en dat zal juist niet leiden tot de beoogde harmonisatie. Daarnaast wordt het voor bestuurders steeds moeilijker om in zwaar weer hun juridische positie juist in te schatten.

