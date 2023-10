ECB laat rente ongemoeid, eerste pauze na recordreeks verhogingen

De Europese Centrale Bank heeft donderdag de rente in de eurozone onveranderd gelaten op 4 procent, op het hoogste niveau ooit. De centrale bank houdt daarmee voor het eerst een rentepauze na een recordreeks van verhogingen. Een renteverlaging lijkt er voorlopig nog niet in te zitten, want op de persconferentie na het besluit zei ECB-president Christine Lagarde dat elk gesprek daarover voorbarig is.

Sinds medio vorig jaar zijn de leenkosten in het eurogebied met tien stappen op rij opgeschroefd om de inflatie te bestrijden. Bij het vorige rentebesluit in september werd de rente nog met een kwart procentpunt opgeschroefd tot 4 procent. De beleidsmakers gaven wel aan dat dit mogelijk de laatste verhoging zou zijn. Volgens de ECB heeft de rente namelijk nu een niveau bereikt om de inflatie op termijn weer naar de doelstelling van 2 procent te laten terugkeren.

Inflatie nog steeds hoog

Het zal daarbij nog wel een tijd duren voor de rente weer omlaag kan, omdat de inflatie in de eurozone nog steeds te hoog is. Die kwam in september uit op 4,3 procent. In zijn prognoses gaat de ECB ervan uit dat de inflatie voor heel dit jaar op 5,6 procent uitkomt. Volgend jaar moet die zijn afgezwakt tot 3,2 procent en in 2025 tot 2,1 procent.

“De inflatie zal naar verwachting nog steeds te lang te hoog blijven en de binnenlandse prijsdruk blijft sterk”, verklaarde Lagarde. Ze wees er wel op dat de inflatie in september aanzienlijk is gedaald. Daarbij is de ECB “vastbesloten” om ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar de doelstelling van 2 procent. De rentetarieven zijn volgens de bank nu op een niveau om een “substantiële bijdrage” aan dit doel te leveren, “indien voldoende lang gehandhaafd”.

Betekenisvol

“Soms is nietsdoen actie. Een besluit om alles onveranderd te houden is betekenisvol”, aldus Lagarde, die ook aangaf dat er geen sprake zal zijn van een sneller ontdoen van de vele eerder door de ECB opgekochte obligaties in het zogeheten PEPP-programma.

Dat de rente bij de ECB langere tijd hoog blijft, betekent ook dat de spaarrente komende tijd nog verder kan oplopen en de hypotheekrente langer op een hoog niveau zal blijven. “De economie zal waarschijnlijk de rest van dit jaar zwak blijven”, zei Lagarde verder. “Maar naarmate de inflatie verder daalt, het reële inkomen van huishoudens zich herstelt en de vraag naar export uit het eurogebied toeneemt, zou de economie de komende jaren moeten versterken.”

