Finance week: kwartaalcijfers banken VS en conflict Israël

Grote Amerikaanse banken maken aan het einde van de komende beursweek hun prestaties in het afgelopen kwartaal bekend, wat ook bekendstaat als de officieuze opening van een nieuw kwartaalcijferseizoen. Ook enkele bedrijven met een notering aan de beurs in Amsterdam komen met cijfers, waaronder navigatiedienstverlener TomTom en fabrikant van elektrische bussen Ebusco. Onzekerheid over het geweld in Israël kan zorgen voor een vlucht naar veilig geachte beleggingen als goud.

Veel banken profiteerden de afgelopen tijd van de gestegen rentes. De cijfers die JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup vrijdag presenteren, laten onder andere zien of ze meer of minder geld apart hebben moeten zetten uit voorzorg voor economisch slechtere tijden. Daarnaast wordt duidelijk of ze veel last hebben gehad van de sterke stijging van rentes op de obligaties van de afgelopen week, die de waarde van leningen op hun eigen balans kan laten dalen.

Aanval op Israël

Financiële markten zullen ook in de gaten houden of de aanvallen van Hamas op Israël, de dodelijkste van de afgelopen decennia, uitmonden in een groter conflict. Israël heeft aangekondigd hard terug te slaan en de Verenigde Staten beloofden het land te steunen. Geopolitieke onzekerheid maakt goud vaak een aantrekkelijkere belegging, omdat het edelmetaal gezien wordt als waardevast in roerige tijden. Daarnaast zou de dollar verder kunnen stijgen als ‘veilige haven’ voor beleggers, stipt markteconoom Peter Cardillo van Spartan Capital Securities aan in een gesprek met persbureau Reuters.

De gevechten zorgden voor aanzienlijke verliezen op beurzen in het Midden-Oosten. De aandelenbeurs van Tel Aviv, die zondag open was, verloor daags na de aanvallen van Hamas zo’n 6,5 procent. De aandelenbeurs in de Saudische hoofdstad Riyad verloor 1,6 procent.

Wat doet de olieprijs?

Ook de olieprijzen blijven de aandacht opeisen. Kenners houden rekening met een kleine schrikreactie als gevolg van de aanvallen in Israël, wat kan zorgen voor een prijsstijging. Tegelijkertijd zal de impact van het conflict voorlopig niet heel groot zijn op de oliemarkten, verwacht econoom Brian Jacobsen van Annex Wealth Management. “Het hangt er van af hoe lang dit duurt en of andere worden meegezogen in het conflict.”

Op macro-economisch vlak trekken inflatiecijfers in de VS en Duitsland waarschijnlijk de aandacht. Die geven een idee over het toekomstige rentebeleid van centrale banken. Daarnaast publiceert de Amerikaanse Federal Reserve de notulen van zijn laatste rentevergadering.

