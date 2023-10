Het is eerst de CFO die de wereld moet redden

Als hoofdredacteur van een titel zoals Executive Finance, heb je het geluk dat je meerdere mensen mag interviewen die allemaal hun eigen kijk ergens op geven. Dat maakt het vak interessant en de inzichten veelzijdig en diep.

Door die gesprekken komen in de loop der tijd onderwerpen op die zich gaandeweg steeds meer ontwikkelen. Soms komen ze op met een big bang, zoals de dotcomcrisis of kredietcrisis. Ja, dit verraadt mijn leeftijd. Soms nemen ze een aanloop. Zoals de ontwikkelingen van de internationale financiële verslaggevingsregels IFRS, de sinds de jaren negentig doorlopende digitalisering die nu echt in sneltreinvaart gaat. Of, last but not least, duurzaamheid. Begon het eerst nog met puur het milieu en het tegengaan van bijvoorbeeld zure regen (kent u dat onderwerp nog?), nu is het verworden of – beter gezegd – geëvolueerd tot ESG, CSRD en Scope 1, 2 en 3.

Uw vakantie

De vraag voor ons is altijd: wat moet de CFO ermee? Dat is de vertaalslag die wij moeten maken. Daarbij is het de kunst niet de hype te volgen, maar de ontwikkeling te zien achter een woord als artifical intelligence. Om zo niet te roepen dat financials een uitstervend beroep hebben, maar te kijken naar wat ze kunnen met zo’n onderwerp. Daarbij valt valt me op dat de ontwikkelingen de laatste tijd extreem snel gaan. Nee, ik ga het hier niet hebben over een VUCA-wereld. Waarbij VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity. Dat mogen goeroes doen. Ik wil het eerder hebben over het belang van uw ontwikkeling. Dat u kennis moet hebben van digitalisering, laat ik ook links liggen. Nee, ik wil het hebben over uw vakantie. Heeft u daarbij een bosbrand, een overstroming, hagelstenen of ander extreem weer meegemaakt? Dan weet u wellicht dat dat voortekenen kunnen zijn van wat ons te wachten staat als we verder opwarmen en er geen leefbare planeet meer is.

“Het is de kunst niet de hype te volgen, maar de ontwikkeling te zien achter een woord als artifical intelligence.”

Slechts een paar procentjes

“Wat heeft dat met mijn beroep als CFO te maken?”, hoor ik u denken. Alles. Ik sprak onlangs Marjan Minnesma, oprichter en directeur van Urgenda dat organisaties helpt te verduurzamen. Zij is vooral bekend van de klimaatrechtszaak tegen de Staat waarin haar organisatie afdwong dat de Staat meer moest doen. Ze geeft ons maximaal tien jaar om te voorkomen dat de weersextremen zodanig worden dat de planeet het van ons overneemt. Het doemscenario? Dat economieën als gevolg daarvan omvallen. We moeten volgens haar dan ook ons privérendement inleveren voor rendement voor moeder aarde. Dat hoeft volgens haar helemaal niet veel privérendement te zijn. Slechts een paar procentjes.

Bent u daartoe bereid? En: stippelt u dan ook uw weg naar nul uitstoot met concrete acties uit? Past u uw planning- en controlcylus aan met duurzame kpi’s? Zet u in op circulaire grondstoffen? Geeft u uw impact aan via impact weighted accounts? Kortom, helpt u als CFO met al uw ziel en zaligheid die tien jaar te halen? Oud-topman Peter Bakker zei in 2016: “Accountants will save the world.” Daarover ben ik het nu niet meer met hem eens. Wachten op de accountant, duurt te lang. Het is eerst de CFO die de wereld moet redden.

Ronald Bruins, hoofdredacteur Executive Finance (ronaldbruins@vmnmedia.nl)

Volg Executive Finance op LinkedIn!