ING wint Internal Audit Innovation Award 2023

Protiviti en IIA Nederland organiseerden afgelopen week voor de tiende keer de Protiviti Internal Audit Innovation Award, vanuit de ambitie om internal audit als vakgebied continu te blijven ontwikkelen en te delen met het publiek. Dit jaar koos de jury voor ING, die een innovatieve aanpak voor het beheersen van ESG-risico’s presenteerde met hun inzending: ‘ING Corporate Audit Services’ approach to ESG risks‘.

De twee finalisten Jumbo en ING lieten beiden een innovatie zien die verder rijkt dan alleen de internal auditafdeling; er is samengewerkt met andere afdelingen en zelfs met de concurrentie.

Lean methodologie

Jumbo heeft de lean methodologie toegepast op de processen binnen de eigen auditafdeling en daarna doorgevoerd in de audit-uitvoering. Samen met andere afdelingen is deze methodologie een succes geworden en wordt deze werkwijze steeds meer in het bedrijf toegepast. Door deze vernieuwde audit aanpak is het makkelijker geworden om het gesprek te voeren met de stakeholders en wordt er meer toegevoegde waarde geleverd.

ING heeft een ESG Risk Audit team opgezet en op die manier is er gekozen om te investeren in kennis op het gebied van ESG. Met deze specialistische kennis heeft ING verschillende doelen bereikt. ESG kreeg een prominente plek op de agenda, er zijn ESG-champions opgeleid en er is samengewerkt met andere financiële instellingen. Met deze instellingen kwam een klimaat risico werkprogramma tot stand en is er een forum opgericht waar kennis en ‘lessons learned’ wordt gedeeld.

Waarom ING won volgens de jury?

Het was een moeilijk besluit doordat de innovaties erg verschillend waren en moeilijk waren te vergelijken. Uiteindelijk koos de jury voor de innovatieve aanpak voor ESG van ING, want -zo benadrukte juryvoorzitter Danny Francken: “de innovatie van ING heeft een visie voor de toekomst en kan een bijdrage leveren op het gebied van internal audit”. Ook benadrukte de jury de niet-concurrerende opzet van ING door de samenwerking met andere financiële instellingen.

De jury, bestaande uit voorzitter Danny Francken (Directeur IIA Nederland), Wafe Zia (Senior Manager Internal Audit Protiviti) en Peter Hartog (Directeur Vaktechniek IIA Nederland), beoordeelde de inzendingen op de mate waarop de inzending innovatief was. De prijs wordt op 18 december tijdens de algemene ledenvergadering van het IIA overhandigd.

