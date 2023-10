Katja Otten nieuwe CFO Van Oord

De Raad van Commissarissen van Van Oord heeft in overleg met het Executive Committee besloten om Katja Otten te benoemen als nieuwe CFO.

Zij treedt per 1 januari 2024 in dienst. Otten is 52 jaar en is de laatste 6 jaar CFO bij APM Terminals. Tevens heeft ze 20 jaar ervaring in verschillende financiële functies bij Shell.

Bewust gekozen voor postdoctorale opleiding

Een tijd geleden gaf ze een interview aan SER Topvrouwen. Daarin gaf ze antwoord op de vraag wat haar heeft gebracht op de plaats waar ze nu zit. “Toen ik net begon met werken, heb ik bewust gekozen voor een postdoctorale opleiding en banen waarin ik mijn technische financiële vaardigheden kon ontwikkelen, om zo een goede basis voor een financiële carrière te creëren. Daarna heb ik mij verdiept in de business, middels non-corporate rollen, en ik heb me verdiept in leiderschap. Al met al heeft deze aanpak, gecombineerd met hard werken, familiesupport en goede sponsors mij gebracht waar ik nu ben.”

