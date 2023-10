Kopers stellen strengere voorwaarden aan overnames

Kopers stellen strengere voorwaarden aan ondernemers die hun bedrijf willen verkopen. In de helft van de gevallen wordt de overnamesom afhankelijk gemaakt van de resultaten. Dat blijkt uit onderzoek van Brookz waar het FD over publiceert.

Ondernemers die hun bedrijf willen verkopen, krijgen te maken met strengere voorwaarden van kopers. Die eisen bij alle transacties een of meerdere garanties en in de helft van de gevallen wordt de overnamesom afhankelijk gemaakt van de resultaten. De verkoper probeert zijn kansen te vergroten door zelf al boekenonderzoek te laten uitvoeren.

Strengere dealvoorwaarden

De strengere dealvoorwaarden komen naar voren in het jaarlijkse onderzoek van overnameplatform Brookz, dat 346 overnames in het midden- en kleinbedrijf in 2022 onder de loep nam. De koper eist meer zekerheden omdat banken strenger zijn geworden en de economische vooruitzichten verslechteren. Daarbij spelen onder andere de snel oplopende rente, de hoge inflatie en de internationale militaire conflicten in bijvoorbeeld Oekraïne en in het Midden-Oosten een rol.



