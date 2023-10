KPMG: bedrijven zien geopolitieke onrust als grootste dreiging

Bestuursvoorzitters van Nederlandse bedrijven zien geopolitiek en politieke onzekerheid als grootste dreiging voor hun organisatie. Dat meldt KPMG op basis van het jaarlijkse wereldwijde onderzoek onder toplieden van het bedrijfsleven uitgevoerd door Forbes. Ook wereldwijd is geopolitiek de grootste zorg bij de topbestuurders.

De CEO Outlook is gebaseerd op een enquête onder 1325 leiders wereldwijd. Dit jaar deden volgens KPMG voor het eerst ook Nederlandse bestuurders mee. Van die Nederlandse toplieden gaf een derde aan geopolitieke en lokale politieke onzekerheid te beschouwen als één van de grootste bedrijfsrisico’s. Ondanks die onzekerheid verwacht in Nederland 84 procent en wereldwijd 77 procent van de ondervraagden dat hun organisatie de komende drie jaar blijft groeien.

Grote gevolgen

De specifieke geopolitieke zorgen werden niet genoemd. De oorlog in Oekraïne en de oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China hebben echter grote gevolgen voor bedrijven wereldwijd. Het onderzoek werd gehouden voor de aanval van Hamas op Israël van afgelopen weekeinde.

De bestuurders werden ook ondervraagd over de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), diversiteit, sociale gelijkheid en inclusie en de dreigende wereldwijde recessie. Toplieden in Nederland blijken behalve over de geopolitieke onzekerheid het meest bezorgd te zijn over nieuwe marktverstorende technologische ontwikkelingen.

ESG ook hoog op de agenda

Ook onderwerpen die te maken hebben met mens, milieu en goed bestuur (ESG) staan hoog op de bestuursagenda in Nederland. De ondervraagde toplieden zeggen dat ze bereid zijn stevige beslissingen te nemen om de transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering te stimuleren. Bij het behalen van de duurzaamheidsdoelen komen ze wel obstakels tegen. Zo zegt 36 procent te kampen met een tekort aan bruikbare technologische oplossingen. Wel verwacht 40 procent dat investeringen in duurzaamheid binnen drie jaar winstgevend zullen zijn. Daarmee zijn de Nederlandse toplieden optimistischer dan hun internationale collega’s.

AI is eveneens een veelbesproken onderwerp in directiekamers. Van de ondervraagden in Nederland investeert 84 procent volop in AI en verwacht 40 procent die investeringen binnen nu en drie jaar terug te verdienen. Internationaal zijn de rendementsverwachtingen ook op dit gebied wat pessimistischer. Ruim de helft van de Nederlandse toplieden is daarnaast van mening dat er te langzaam vooruitgang wordt geboekt op het gebied van diversiteit en inclusie.

Volg Executive Finance op LinkedIn!