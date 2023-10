Nieuwe EU-lijst belastingparadijzen: een zinloze exercitie

De Europese ministers van Financiën publiceerden onlangs de nieuwe EU-lijst met belastingparadijzen, de zogenaamde black list. Nieuwe landen op de lijst zijn Antigua, Belize en de Seychellen. De Britse Maagdeneilanden, Costa Rica en de Marshalleilanden zijn van de lijst verwijderd. Volgens Oxfam Novib is het opmaken van de lijst een “zinloze exercitie”.

Bram Joanknecht, belastingexpert Oxfam Novib: “Hoeveel langer blijft de EU doorgaan met deze zinloze exercitie? De lijst is tandeloos. Het laat landen zoals de Britse Maagdeneilanden met nul procent belastingen vrijuit gaan. Landen als de VS, VK en Europese belastingparadijzen als Luxemburg en Malta blijven buiten beschouwing. Dit is een klap in het gezicht van burgers die al moeite hebben om rond te komen terwijl de superrijken en door winst gedreven multinationals vrij spel krijgen om hun belastingverplichtingen te ontlopen.”

Lees ook: Tax Control Framework: nieuwe inzichten Belastingdienst over monitoring

Niet belastingparadijzen binnen EU ontzien

Het is volgens Joanknecht tijd dat de EU de lijst gaat hervormen en haar belofte waarmaakt om belastingparadijzen echt aan te pakken. “Landen die als te groot worden gezien om te worden meegewogen, moeten nu ook worden opgenomen. Landen die bedrijven de mogelijkheid bieden om in essentie nul procent belasting te betalen, of de mogelijkheid bieden aan eigenaren om niet te traceren te zijn, moeten op de zwarte lijst van de EU komen. De EU kan het daarnaast niet langer maken om belastingparadijzen binnen de eigen grenzen te ontzien.”

Lees ook

Belastingplan 2024: BOR behouden en vergroening

Vennootschapsbelasting: giftenaftrek verdwijnt en nieuwe vastgoedmaatregel

Volg Executive Finance op LinkedIn!