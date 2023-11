Recessie dreigt in Duitsland na krimp economie

De Duitse economie is in het derde kwartaal van dit jaar licht gekrompen. De grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland stevent daarmee af op een tweede recessie in iets meer dan een jaar tijd.

Het Duitse bruto binnenlands product, de maatstaf voor economische groei, daalde in het afgelopen kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van het tweede kwartaal, meldde het Duitse statistiekbureau Destatis. Economen hadden gerekend op een iets grotere krimp van 0,2 procent. De krimp werd volgens het statistiekbureau vooral veroorzaakt door een terugval in de bestedingen van huishoudens.

Een van de achterblijvers

“Deze cijfers alleen al onderstrepen dat de Duitse economie op zijn minst een van de achterblijvers van de eurozone is geworden”, zegt Carsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING. Ook zal de krimp volgens de econoom verder de huidige discussie aanjagen over de vraag of Duitsland opnieuw de zieke man van Europa is.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is de Duitse economie volgens Brzeski in slechts twee van de afgelopen zes kwartalen gegroeid. “Wat nog erger is, is dat de economie ruim drie jaar later nauwelijks boven het niveau van voor de pandemie blijft”, aldus de ING-econoom. Hij verwacht dat de Duitse economie niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar in het schemergebied tussen kleine krimp en stagnatie zal blijven hangen.

IMF ziet ook krimp

Duitsland is ook de enige grote Europese economie die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dit jaar ziet krimpen. Bij een nieuwe krimp in het huidige kwartaal is er sprake van een recessie in Duitsland, ofwel twee kwartalen van economische krimp op rij.

Het Duitse statistiekbureau paste tevens de economische cijfers over de eerste twee kwartalen van dit jaar aan. Zo werd de bbp-groei in het tweede kwartaal opwaarts bijgesteld naar 0,1 procent op kwartaalbasis, van een eerder gemelde nulgroei. In het eerste kwartaal was sprake van een stagnatie, ofwel nulgroei, van de economie. Eerder was voor de eerste drie maanden van het jaar een krimp van 0,1 procent gemeld.

Volg Executive Finance op LinkedIn!