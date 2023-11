Rijkste Nederlanders wederom rijker, meer miljardairs dan ooit

De 500 rijkste Nederlanders zijn dit jaar weer rijker geworden. Dat staat in de nieuwste editie van de Quote 500. Het totale vermogen van de rijkste Nederlanders nam met 4,7 procent toe tot bijna 241 miljard euro, een recordbedrag. Nederland telt 51 miljardairs, ook dat waren er nooit eerder zoveel.

Op de eerste plaats staat nog steeds Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken. Haar vermogen is met 12,6 miljard euro iets gedaald ten opzichte van vorig jaar, maar ze is opnieuw de rijkste Nederlander. Pas veel later volgen de nummer twee en drie van de lijst, Luxaflex-oprichter Ralph Sonnenberg en Frits Goldschmeding, oprichter van uitzendbureau Randstad, met vermogens van respectievelijk 6,2 miljard en 5,8 miljard euro.

Voorgenomen beursgang Esdec

Bijna 70 procent van de rijksten zag het vermogen stijgen. De grootste groeier is Stijn Vos. De topman van Esdec, een bedrijf dat montagesystemen voor zonnepanelen maakt, zou volgens Quote alvast profiteren van de voorgenomen beursgang van Esdec en ziet zijn vermogen met 368,8 procent stijgen naar 750 miljoen euro.

Hoogste nieuwe binnenkomer

De hoogste nieuwe binnenkomer is Hans de Haard op plek 151 met een vermogen van 350 miljoen euro. Hij maakt met het Belgische bio-techbedrijf Argenx onder andere medicijnen voor mensen met een spierziekte. Menno Witteveen en Maarten Koopman debuteerden met hetzelfde bedrag. Zij verkochten in september investeringsfonds DIF.

Koersval aandeel Adyen

Van de 500 rijkste Nederlanders werden er 54 armer. Volgens Quote komt dat voor een aantal van hen door de koersval van het aandeel Adyen. Zo kostte dat prinses Mabel meer dan de helft van haar vermogen, waarvan nog 330 miljoen euro overblijft.

Onder andere Taco en Ties Carlier, de oprichters van e-bikemaker VanMoof, verdwijnen van de lijst. Ook Wibra-oprichter Ron Wierdsma staat niet meer in de Quote 500, evenals Atilla Aytekin en Umut Akpinar van online game- en advertentiebedrijf Azerion.

Ondergrens naar 125 miljoen euro

De ondergrens van de lijst is gestegen naar 125 miljoen euro, 5 miljoen euro meer dan vorig jaar. Op de laatste plek van de Quote 500 staat Prins Bernhard, die zijn vermogen met name te danken heeft aan vastgoedinvesteringen en zijn softwarebedrijf Levi9.

John de Mol is nog steeds de rijkste bekende Nederlander op plek 19 met een vermogen van 2 miljard euro, hetzelfde als vorig jaar. Andere bekende Nederlanders in de lijst zijn Joop van den Ende (plek 30 met 1,6 miljard euro) en het jongste Quote 500-lid Max Verstappen (plek 428 met 150 miljoen euro).

