Toets van eigen beroepsorganisatie is voor accountants niet heilig

De examenfraude onder Nederlandse accountants verspreidt zich als een veenbrand door de sector. Toezichthouder AFM is geschokt en heeft alle grote kantoren gesommeerd hun organisatie door te lichten. Maar uit een rondgang van het FD blijkt dat frauderen een makkie is. En zelfs de zware toets van de eigen beroepsorganisatie NBA is niet heilig.

Een draak, noemt hij het. De NBA Kennistoets, met veertig meerkeuzevragen. Altijd wel twee antwoorden van de vier die plausibel zijn. En de vragen zijn vaak voor verschillende interpretaties vatbaar. De ervaren accountant, laten we hem Erik noemen, maakte de toets driemaal. De laatste editie vond hij het lastigst.

Gespecialiseerd bureau

Zakken voor de toets kan consequenties hebben, in het uiterste geval in de vorm van een tuchtklacht. Daarom huurden Erik en een paar collega’s een gespecialiseerd bureau in om overdag hun kennis op te vijzelen. Daarna kwamen de hapjes en drankjes op tafel en maakten ze in de avonduren samen de toets.

Verhaal staat niet op zichzelf

Hij zegt dat het zijn enige misstap is. Bij het delen van antwoorden bij andere toetsen deed hij juist nooit mee. Al zag hij dat wel met eigen ogen gebeuren onder collega’s. Uit een rondgang die het FD afgelopen week maakte onder ruim twintig accountants en andere betrokkenen, blijkt dat dit verhaal niet op zichzelf staat.

