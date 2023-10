Topvrouw IMF: inflatie beteugelen kan zonder mondiale recessie

De kans dat centrale banken de inflatie kunnen beteugelen zonder de wereldeconomie in een recessie te storten lijkt toe te nemen. Dat constateert topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds in een toespraak in de Ivoriaanse stad Adbidjan. Daarbij waarschuwt ze wel dat er grote verschillen zitten in de groeiramingen die het IMF volgende week zal presenteren. In sommige landen zal de inflatie waarschijnlijk ook nog tot 2025 op een hoog niveau blijven.

De Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, is volgens het IMF eigenlijk teruggekeerd naar het groeipad van voor de coronapandemie. India en verschillende andere opkomende economieën, waaronder Ivoorkust, springen er naar de mening van het fonds ook uit. Maar in veel rijkere landen zou de economie juist afzwakken. En in China blijft de bedrijvigheid achter bij de verwachtingen, aldus Georgieva.

Zorgen

Ze maakt zich ook zorgen over opkomende economieën en ontwikkelingslanden, omdat de versplintering van de wereld in verschillende handelsblokken daar de groeivooruitzichten verder dreigt te ondermijnen. Georgieva blikt in haar toespraak alvast vooruit op jaarvergadering van het IMF in Marrakech volgende week. Daar komt het IMF met concrete nieuwe voorspellingen voor de wereldeconomie. Georgieva wil nu nog niet zeggen op welke getallen het IMF dan precies uitkomt.

Wel herhaalt de Bulgaarse de waarschuwing die het IMF in april ook al deed, namelijk dat het huidige tempo van de mondiale groei lager ligt dat het gemiddelde groeitempo van de twintig jaar voorafgaand aan de coronapandemie. Dat ging toen om ongeveer 3,8 procent per jaar. Volgens Georgieva heeft de opeenstapeling van economische schokken sinds 2020 een hap van 3,7 biljoen dollar, omgerekend meer dan 3500 miljard euro, uit de wereldeconomie gehaald. Die klappen zijn volgens haar niet zomaar goed gemaakt.

