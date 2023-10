Tuyen Nguyen nieuwe CFO Colliers Nederland

Op 1 oktober is Tuyen Nguyen begonnen als CFO bij Colliers Nederland. Zij is verantwoordelijk voor de financiële sturing van de organisatie, groei van de winstgevendheid en strategische acquisities. Ze is onderdeel van de management board en het dagelijks bestuur van het bedrijf.

Tuyen is een ervaren financieel expert met meer dan twintig jaar ervaring bij onder andere pensioenuitvoerder PGGM, ABN AMRO en PwC. Voor de overstap naar Colliers was ze CFO bij SIDN, de organisatie achter het .nl domein. Tuyen studeerde accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit en volgde de Executive MBA aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit.

Volgende stap zetten

“Ik zie ernaar uit om samen met Tuyen en het team de volgende stap te zetten in de groei van ons bedrijf,” zegt CEO Dirk Bakker. “Met onze ambitieuze plannen en de toenemende complexiteit in de vastgoedsector is haar kennis en kunde zeer welkom. ”

“Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan de duurzame groeistrategie van Colliers”, vult Tuyen aan. “Met de andere experts uit het bedrijf kunnen we een positieve impact maken op de samenleving.”

