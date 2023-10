Twee derde van de bedrijven heeft vertrouwen in groeivooruitzichten

Bedrijven hebben turbulente jaren achter de rug, maar ondanks de spanningen op de arbeidsmarkt en economische onzekerheden houden ze vertrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van Robert Half. De resultaten tonen dat zelfs meer dan twee derde van de bedrijven (69%) meer vertrouwen heeft in hun groeivooruitzichten voor 2024 dan dit jaar. Ook de werknemer (63%) sluit zich hierbij aan en heeft een vergelijkbaar vertrouwen in de bedrijfsgroei.

Dit vertrouwen wordt grotendeels gestimuleerd door de groeiende vraag naar producten of diensten en de huidige economische situatie. Deze factoren dragen eveneens bij aan de bereidheid van bedrijven om hun vaste personeelsbestand in het nieuwe jaar te behouden, maar ook uit te breiden. Zo geeft 41% van de bedrijven aan dat ze meer vaste posities willen uitzetten, 35% overweegt de extra inzet van interim-werknemers, 30% wilt nieuwe tijdelijke werknemers werven en 28% is van plan hun personeelsbestand uit te breiden met freelancers.

Bemoedigend

“Het is bemoedigend om te zien dat Nederlandse bedrijven vertrouwen hebben in 2024. Om deze groeikansen te benutten, is het cruciaal dat bedrijven zowel blijven inzetten op het behoud van personeel als het aantrekken ervan. Een gevarieerd personeelsbestand bestaande uit tijdelijke en vaste werknemers draagt bij aan het opbouwen van een evenwichtige en flexibele personeelsstructuur die aan de continu veranderende maatschappij en behoeften van het bedrijf voldoet”, aldus Ricardo van Popering, Regional Director bij Robert Half.

Krapte op de arbeidsmarkt

Ondanks het optimisme voor 2024 blijft het aantrekken en behoud van talent een uitdaging van werkgevers op de krappe arbeidsmarkt. Maar liefst twee derde (66%) van hen maakt zich hierover zorgen. Het aantrekken en behoud van waardevolle collega’s is ook een uitdaging die door werknemers wordt erkend met respectievelijk 68% en 66%.

De snelheid van het wervingsproces, gebrek aan flexibiliteit en beloning die niet concurrerend is met vergelijkbare functies bij andere bedrijven, zijn de voornaamste zorgen bij het aantrekken van nieuw talent. Hoge werkdruk, concurrentie en een onevenwichtige balans tussen werk en privé zijn uitdagingen voor het behoud van huidig talent.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Ricardo van Popering, Regional Director bij Robert Half, zegt hierover: “De uitdagingen van het aantrekken en behoud van talent op een zeer krappe arbeidsmarkt benadrukt de noodzaak voor bedrijven om niet alleen competitieve beloningen te bieden, maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden onder de loep te blijven nemen. Kijk naar wat je passend binnen de bedrijfsvoering nog meer kunt bieden en werk dit uit in een duidelijk beleid dat je naar (nieuwe) werknemers kunt communiceren. Dit helpt om je te kunnen onderscheiden van de concurrentie.”

