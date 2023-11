Verwachte toename M&A in Europese energiesector in 2024

Forse investeringen en M&A-activiteiten in de Europese energiesector maken hun opmars in de komende twee jaar en daarna, nu de deadline voor netto-nul in 2030 nadert. Dit blijkt uit de European Energy M&A and Investment Outlook 2024, een nieuw onderzoeksrapport van internationaal advocatenkantoor CMS in samenwerking met Mergermarket. Het sluiten van deals zal in de rest van dit decennium een essentiële rol spelen in de energietransitie.

In het tweede kwartaal van 2023 ondervroeg Mergermarket dertig senior executives van energiebedrijven en private equity (PE) firma’s gevestigd in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en de regio Azië-Pacific over hun verwachtingen voor M&A en investeringen in de Europese energiesector in het komende jaar.

Bedrijven opvallend positief

De totale dealwaarde in de Europese energiesector bedroeg in de eerste helft van 2023 slechts 12,6 miljard dollar, ruim de helft minder dan in dezelfde periode in 2022 (29,9 miljard dollar). Bedrijven zijn echter opvallend optimistisch, want 87% van de respondenten verwacht betere vooruitzichten voor het nieuwe jaar. PE-executives zien ook kansen, zo geeft 67% aan dat de omstandigheden zullen verbeteren. Bijna twee derde (64%) is van plan hun investeringen in de energiesector te verhogen, en 33% houdt deze op peil. Slechts 3% verwacht zich terug te trekken uit de sector.

Europese energiesector rijp voor investeringen

Cecilia van der Weijden, hoofd van de Energy & Climate Change Sectorgroep bij CMS in Nederland, zegt: “Ondanks de vele uitdagingen en onzekerheden op weg naar netto-nul, is de investering in koolstofarme technologieën de afgelopen jaren voortgezet en zelfs versneld. Regeringen kondigen hervormingen en steun aan om enkele van de belangrijkste knelpunten voor de energietransitie op te lossen, zoals op het vlak energie-infrastructuur. Wij geloven dat de tijd rijp is voor een aanzienlijke toename van investeringen in de Europese energiesector in de komende jaren.”

Zonne-energie en opslag meest aantrekkelijk

Met het oog op de energietransitie worden zonne-energie en -opslag als meest aantrekkelijk beschouwd door investeerders die actief zijn op de Europese markt. Zonne-energie staat bij 34% van de respondenten bovenaan, en 70% noemt het in hun top drie subsectoren. Er is een duidelijke behoefte aan batterijen en opslag naarmate er meer intermitterende bronnen van energie zijn, aangezien 57% van de respondenten dit in hun top drie meest aantrekkelijke subsectoren noemt.

Zuidwest-Europa is volgens 41% van de respondenten de topregio in Europa voor energie-investeringen. Als regio met een hoge zonnestraling is er veel ruimte voor groei in zonne-energie. Zonne-energie is momenteel vooral geconcentreerd in Noord-Europese landen, maar maakt zijn opmars in Italië, Spanje en Portugal.

Supply chain- en financieringsrisico’s belangrijkste uitdagingen

Er liggen veel energiekansen in het verschiet, maar deze gaan ook gepaard met uitdagingen. Circa 70% van de respondenten noemt ‘supply-chain risks’ en financieringsrisico’s als de belangrijkste obstakels. Problemen in de supply chain nemen al jaren toe, omdat de vraag naar grondstoffen en onderdelen van hernieuwbare technologie stijgt. Daarnaast blijven de economische omstandigheden onzeker door de verhoogde rentetarieven en de terughoudende opstelling van banken en andere financiers.

