Webinar: Hoe structureer je financiële en niet-financiële informatie?

ESG, source to pay, risicomanagement en compliance-eisen… De vraag naar financiële en niet-financiële informatie kan overweldigend zijn. In de toekomst komt er alleen maar meer bij. Wat het onderwerp ook is, u zult als financial data moeten kunnen verzamelen, structureren en het liefst ook nog automatiseren.

Dat structureren is nodig om erover te kunnen rapporteren naar uw stakeholders. En ook – bijvoorbeeld in het geval van ESG – om de voortgang te kunnen monitoren en te kunnen bijsturen. Maar hoe doet u dat als u meerdere (veelal oude) systemen heeft, of een onderwerp als ESG vele componenten en stakeholders intern en extern kent en u wel overzicht wilt houden? Hoe verzamelt u data? Hoe stroomlijnt u uw processen? Hoe rapporteert u over ESG? Hoe belangrijk is het dat u ICT-kennis heeft om controls neer te zetten voor bijvoorbeeld niet-financiële doelstellingen? Deze vragen beantwoorden we tijdens een webinar van Executive Finance en ServiceNow.

Wanneer?

24 oktober van 11.00 tot 12.00 uur.

Kosteloos webinar

Dit kosteloze webinar staat onder moderatorschap van Ronald Bruins, hoofdredacteur van Executive Finance.

Hij gaat in gesprek met:

Liliane Naalden-de Jager – Directeur Corporate Control bij Alliander

Jaap van Roekel – Deal Advisory, Head of Energy Natural Resources KPMG Nederland

Luc Jansen – Senior Alliance Manager Benelux ServiceNow

Deze onderwerpen komen in ieder geval aan bod tijdens het webinar:

Setting the scene: hoe ICT-gedreven zijn organisaties nu?

Welke ontwikkelingen komen op de finance-afdeling af?

Hoe heeft Alliander het onderwerp ESG opgepakt?

Wat kunt u doen om financiële en niet-financiële informatie te verzamelen en te bundelen?

Hoe komt u tot dashboarding, monitoring en sturing op de juiste kpi’s?

Hoe kunt u technologie inzetten om de klus voor u te klaren?

Welke ICT-kennis heeft een financial nodig om het gesprek aan te gaan met ICT ?

Wilt u meer weten over hoe u structureert, monitort en stuurt op basis van financiële en niet-financiële informatie? Neem gratis deel aan dit webinar. Er is ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volg Executive Finance op LinkedIn!