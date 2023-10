Webinar terugkijken: Hoe structureer je financiële en niet-financiële informatie?

ESG, source to pay, risicomanagement en compliance-eisen… De vraag naar financiële en niet-financiële informatie kan overweldigend zijn. In de toekomst komt er alleen maar meer bij. Wat het onderwerp ook is, u zult als financial data moeten kunnen verzamelen, structureren en het liefst ook nog automatiseren. Tijdens een webinar werd beantwoord hoe u financiële en niet-financiële informatie structureert.

Dat structureren is nodig om erover te kunnen rapporteren naar uw stakeholders. En ook – bijvoorbeeld in het geval van ESG – om de voortgang te kunnen monitoren en te kunnen bijsturen. Maar hoe doet u dat als u meerdere (veelal oude) systemen heeft, of een onderwerp als ESG vele componenten en stakeholders intern en extern kent en u wel overzicht wilt houden? Hoe verzamelt u data? Hoe stroomlijnt u uw processen? Hoe rapporteert u over ESG? Hoe belangrijk is het dat u ICT-kennis heeft om controls neer te zetten voor bijvoorbeeld niet-financiële doelstellingen?

Dit webinar stond onder moderatorschap van Ronald Bruins, hoofdredacteur van Executive Finance.

Hij ging in gesprek met Liliane Naalden-de Jager, Directeur Corporate Control bij Alliander en Gijs de Vries, Senior Manager Solution Consulting bij ServiceNow.

Deze onderwerpen kwamen aan bod tijdens het webinar:

Setting the scene: hoe ICT-gedreven zijn organisaties nu?

Welke ontwikkelingen komen op de finance-afdeling af?

Hoe heeft Alliander het onderwerp ESG opgepakt?

Wat kunt u doen om financiële en niet-financiële informatie te verzamelen en te bundelen?

Hoe komt u tot dashboarding, monitoring en sturing op de juiste kpi’s?

Hoe kunt u technologie inzetten om de klus voor u te klaren?

Welke ICT-kennis heeft een financial nodig om het gesprek aan te gaan met ICT ?

Wilt u meer weten over hoe u structureert, monitort en stuurt op basis van financiële en niet-financiële informatie?

