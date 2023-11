Aanwijzingsbesluit herziene corporate governance code in Staatsblad gepubliceerd

De algemene maatregel van bestuur om de in december 2022 geactualiseerde corporate governance code wettelijk te verankeren, is onlangs in het Staatsblad gepubliceerd. Daar wijst Eumedion, belangenbehartiger van institutionele beleggers, op.

Alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers zijn daarom vanaf boekjaar 2023 wettelijk verplicht om over de naleving van de herziene code publiekelijk verantwoording af te leggen aan de hand van het zogenoemde pas-toe-of-leg-uit-principe.

Lees ook: Corporate governance: prestatiebeloning bestuurders heeft geen effect op bedrijfsprestaties

Belangrijke stappen

Op 28 maart was het kabinet volgens Eumedion al tot de conclusie gekomen dat de Monitoring Commissie Corporate Governance Code onder voorzitterschap van Pauline van der Meer Mohr en de ‘schragende partijen’ met de geactualiseerde code “belangrijke stappen voorwaarts hebben gezet die aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving en bijdragen aan goede governance”.

Officiële gedragscode

Het kabinet kondigde destijds al aan om de herziene code als officiële gedragscode aan te zullen wijzen. De amvb treedt op 1 januari 2024 in werking en de verslaggevingsplicht op grond van de geactualiseerde code is van toepassing op bestuursverslagen die zien op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023. Dit betekent dat voor het eerst in 2024 verslag wordt gedaan over de naleving van de herziene code in 2023.

Lees ook: Corporate Sustainability Reporting: de grote Europese stap naar duurzaamheidsrapportage

De naleving van de herziene code wordt gemonitord door een nieuwe Monitoring Commissie. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werd in oktober in Het Financieele Dagblad en NRC Handelsblad daarvoor een vacaturetekst voor het voorzitterschap geplaatst.

Volg Executive Finance op LinkedIn!