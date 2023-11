ABN AMRO, ABP, Atradius, ING, NN, PFZW of Rabobank krijgt rechtszaak Milieudefensie om de oren

Milieudefensie start een nieuwe klimaatrechtszaak tegen een instelling uit de financiële sector. Wie dat is, wil de milieubeweging pas zeggen op 19 januari. Maar de ‘gegadigden’ zijn ABN AMRO, ABP, Atradius, ING Groep, NN Groep, PFZW en Rabobank. “Samen verantwoordelijk zijn voor minstens 158 megaton uitstoot aan broeikasgassen. Dat is net zoveel als de uitstoot van heel Nederland in 2022.”

Milieudefensie kondigt 19 januari de rechtszaak aan tegen een van deze instellingen om te eisen dat deze de volledige uitstoot omlaag brengt in lijn met de internationale klimaatafspraken van Parijs. Donald Pols, directeur van Milieudefensie: “De geldschieters van de klimaatcrisis zijn net zo goed verantwoordelijk voor gevaarlijke klimaatverandering als Shell. Want of je nu zelf naar olie boort of voor de boor betaalt: in beide gevallen ben je verantwoordelijk voor de klimaatcrisis. Daarom stapt Milieudefensie met de steun van duizenden mensen wederom naar de rechter om klimaatrechtvaardig beleid te eisen.”

Optelsom van broeikasgassen

Het huidige beleid van Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen komt volgens Milieudefensie niet in de buurt van de internationale klimaatafspraken van Parijs. Dat zou blijken uit onderzoek van de beweging zelf. Pols: “De optelsom van broeikasgassen uit het onderzoek tot 158 megaton aan broeikasgassen is een conservatieve berekening, gebaseerd op de sectors eigen rapportage. Die rapportage is gebrekkig, vinden wij. Geen enkele instelling rapporteert over zijn gehele uitstoot. Uit het onderzoek blijkt ook dat geen van de zeven onderzochte instellingen een klimaatplan heeft waarmee ze de doelen van Parijs halen. Alleen pensioenfonds ABP heeft een doel om zijn uitstoot in 2030 voldoende te verminderen. Atradius publiceert zelfs helemaal niets over zijn uitstoot en heeft geen doelstelling voor uitstootvermindering in 2030.”

