Accenture: slechts 18 procent bedrijven op schema voor klimaatdoel

Uit recent onderzoek van Accenture blijkt dat slechts 18 procent van ’s werelds grootste bedrijven op schema ligt om hun klimaatneutrale doelen tegen 2050 te bereiken. Het is zorgwekkend dat 38 procent van deze bedrijven aangeeft dat verdere vermindering van CO2-uitstoot financieel niet haalbaar is.

Binnen drie jaar kunnen veranderingen in decarbonisatiestrategieën van zware industrieën zoals staal- en metaalproductie, mijnbouw, cement, chemie, en de vracht- en logistieksector een aanzienlijke impact hebben op klimaatverandering. Deze industrieën zijn verantwoordelijk voor 40 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Aantal bedrijven met doelstellingen is gestegen

In de aanloop naar de 28e VN klimaatconferentie geeft het onderzoek van Accenture inzicht in de inzet van de grootste 2.000 bedrijven wereldwijd om klimaatneutraliteit te bereiken. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal bedrijven met klimaatneutrale doelstellingen is gestegen naar 37 procent, een kleine toename ten opzichte van vorig jaar. Echter, bijna de helft van deze bedrijven heeft sinds 2016 een stijging gezien in hun CO2-uitstoot en een derde ligt niet op schema om hun doelstellingen te behalen.

Niet even voortvarend met maatregelen

Nicole van Det, CEO Accenture Nederland stelt: “Het is bemoedigend dat meer bedrijven zich uitspreken voor klimaatneutraliteit, maar niet iedereen is even voortvarend in het nemen van CO2-reducerende maatregelen. Voor sommigen blijven zelfs de basisstappen lastig. Het streven naar een klimaatneutrale toekomst biedt bedrijven de mogelijkheid om te vernieuwen en de groei te stimuleren.”

Economische levensvatbaarheid een uitdaging

De transformatie van zware industrieën is onmisbaar voor het halen van klimaatdoelen, stelt Van Det. “Deze industrieën, die een grote CO2-uitstoot hebben en verbonden zijn met sectoren zoals de automobielindustrie en de luchtvaart, staan voor een aantal uitdagingen.” Dat is allereeerst de noodzaak van betaalbare, koolstofarme energie: 81 procent van het management verwacht meer dan 20 jaar nodig te hebben om volledig koolstofvrije bedrijfsprocessen te realiseren. Daarnaast moet er vertrouwen komen in de economische levensvatbaarheid van producten met lage CO2-uitstoot. 95 procent denkt dat het minstens 20 jaar zal duren om emissievrije producten te ontwikkelen die kunnen concurreren in de markt. Ook kostenbeheersing blijft een zorg: 40 procent is momenteel niet in staat om meer in decarbonisatie te investeren, terwijl 63 procent verwacht dat hun maatregelen tegen 2030 financieel lonend zullen zijn.

