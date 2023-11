Alliander wint laatste editie Kristalprijs

Netbeheerder Alliander is de winnaar geworden van de Kristalprijs, de prijs voor de meest transparante mvo-verslaggeving. 2023 is het laatste jaar waarin de prijs door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de NBA wordt uitgereikt.

De jury van de Kristalprijs was volgens juryvoorzitter Monika Milz zeer te spreken over de leesbaarheid en toegankelijkheid van het jaarverslag over 2022 van Alliander, dat veel inzicht geeft in kansen en risico’s die spelen bij de netbeheerder.

Alliander-CFO Walter Bien noemt het belangrijk dat het bedrijf, dat een grote rol speelt in de energietransitie, transparant is over de eigen activiteiten en de maatschappelijke bijdrage. “Deze onderscheiding bevestigt onze toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid in de energiesector”, tekende de Accountant op uit zijn mond.

