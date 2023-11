Arjan Blok op termijn nieuwe CEO Nederlandse Loterij

(C) Roel Dijkstra Fotografie/ foto: Marc Heeman Rijswijk.

De Raad van Commissarissen van Nederlandse Loterij heeft aangekondigd dat Arjan Blok op termijn de nieuwe CEO van Nederlandse Loterij wordt. Blok is op dit moment CFO en medebestuurder bij de kansspelorganisatie. Zijn benoeming gaat in bij het einde van de laatste termijn van Niels Onkenhout, de huidige CEO van Nederlandse Loterij, uiterlijk 1 september 2024.

In gesprekken over een opvolger van Onkenhout, gezien het naderende einde van zijn laatste termijn, kwam Blok naar voren als ideale kandidaat. Onder leiding van Blok is de organisatie na de fusie in 2016 zich gaan kenmerken door continue positieve financiële resultaten. Tevens heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het versnellen van de digitale transformatie. Als medebestuurder heeft hij veel kennis van de organisatie en kan hij zorgdragen voor continuïteit in het bedrijf. “We hebben er alle vertrouwen in dat we op termijn met deze nieuwe Raad van Bestuur – aangevuld met een nieuw te werven CFO – een sterk team hebben staan om Nederlandse Loterij naar een volgend hoofdstuk te brengen.”

