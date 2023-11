ASML wint FD Sijthoff-prijs 2023 voor beste jaarverslag

De FD Henri Sijthoff-prijs voor de beste jaarverslaggeving is dit jaar gewonnen door ASML. De chipmachinemaker won de prijs in de categorie AEX. PostNL (overig beursgenoteerd) en Alliander (niet-beursgenoteerd) gingen in hun categorie met de prijs naar huis. De jury ziet veel verbetering, maar begrijpt niet waarom de verslagen ieder jaar dikker moeten worden.

AEX-winnaar: ASML

Chipmachinemaker ASML won de FD Henri Sijthoff-prijs in de categorie AEX voor het beste jaarverslag over 2022. Het was hiervoor al meerdere malen genomineerd geweest. De jury, bestaand uit voorzitter Peter Sampers (Universiteit van Maastricht), oud-bestuurder Margot Scheltemaen oud-belegger Jack Julicher, vinden dat het bedrijf uit Veldhoven goed weet uit te leggen wat ze precies doen. ‘Daarnaast slaagt ASML erin de markttrends duidelijk te schetsen. Verder is er veel aandacht voor de maatschappij en duurzaamheid, zoals efficiënt energiegebruik, CO2-voetafdruk en circulaire economie. Daarbij zijn tijdpaden aangegeven en is er een rapportage over de prestaties.’ Wel kan de risicoparagraaf beter. De jury ziet liever een prioritering, hoe risico’s zich in de tijd ontwikkelen en welk beleid er is om deze te mitigeren, dan een beschrijving.

Winnaar ‘overig beursgenoteerd’: PostNL

PostNL won in de categorie ‘overig beursgenoteerd’. De jury waardeerde de uitgebreide toelichting over de strategie en het stakeholderdenken dat goed is doorgevoerd. De jury noemt het een voorbeeld van hoe diep ESG in de wortels zit. Dat blijkt onder meer uit de vele kengetallen en toelichtingen over milieu, klanten en personeel.

Winnaar niet-beursgenoteerd: Alliander

Energienetwerkbedrijf Alliander won in de categorie niet-beursgenoteerd. Alliander doet in heldere taal zijn verhaal en draait niet om de dilemma’s heen, aldus de jury. Zij noemt daarbij met name het hoofdstuk ‘dilemma’s and lessons learned’.

Waarom wordt het jaarverslag ieder jaar dikker?

De jury zegt veel verbeteringen te zien, maar vraagt zich af waarom de jaarverslagen steeds dikker moeten worden en vindt dit aanleiding tot zorg. “Ieder jaar worden hoofdstukken over governance en de risicobeheersingssystematiek terwijl die niet veranderd zijn. Een verwijzing naar de website van de onderneming zou dan ook voldoende zijn. Daarnaast zou het goed zijn als ondernemingen zich bij het toevoegen van nieuwe informatie ook afvragen wat elders weggelaten kan worden om het verslag compact en leesbaar te houden.”

Waar is de RvC in het verslag?

Al jaren vraagt de jury om betere verslagen van de RvC. Wat waren de grote discussiepunten? Hoe is de raad betrokken bij de strategie? Waar lagen dilemma’s en uitdagingen? En wat is daarmee gedaan? Wat waren de uitkomsten van zelfevaluatie, en de verbeterpunten? De jury ziet langzaam maar zeker verbetering, maar vindt de situatie nog lang niet ideaal.

