Blog Jaap Koelewijn: Blij met CINDY?

Tot ruim een jaar geleden werden de financiële markten gedomineerd door TINA. Dit acroniem stond voor ‘There is no alternative. Met een rente van nul procent of minder kon je al belegger weinig anders doen dan in aandelen te beleggen. Van TINA hebben we afscheidsgenomen. In ons land staat de rente nu ruim boven de 3 procent, terwijl in de VS de grens van 5 procent is gepasseerd. De beleggers hebben het nu over CINDY: Credit is now delivering yield. In goed Nederlands: obligaties leveren weer wat op. Niet dat het veel is: met een inflatie die in ons land zo’n 4 procent is, is de reële rente nog steeds negatief.

Moeten we blij zijn met de hogere rente? Ik ben econoom en ik heb dus meer antwoorden. Wie een lening heeft op zijn huis is uiteraard niet blij. Ook de overheid zal niet opgetogen zin: lenen kost weer geld. Nog niet zo heel lang geleden pleitten economen voor het vergroten van het tekort. Economen als Koen Teulings rekenden ons voor dat de staat door te lenen geld kon verdienen. Daardoor zouden we de klimaattransitie kunnen financieren.

Bij menig pensioenfonds of levensverzekeraar zal men een flesje ontkurkt hebben. Door de hogere rente konden veel pensioenen eindelijk omhoog. Na 12 jaar stilstand was dat een hele opluchting.

We moeten kiezen

De hoge rente maakt dat we weer moeten kiezen. Toen het geld nog gratis was, konden bedrijven bijna ongelimiteerd projecten starten. Dat leidde tot een golf van investeringen in weinig rendabele projecten. Bij mijn in de buurt scheurden wel vier bedrijven rond om boodschappen te bezorgen. Nu is er nog eentje over. Er moet weer ouderwets geld worden verdiend. Alleen rendabele bedrijven zullen overleven. Ook overheden moeten hun knopen tellen. De lage rente dekte een aantal problemen toe. We moeten ons nu afvragen wat we echt willen. Het is niet meer én én, maar er moeten afwegingen worden gemaakt. Dat lijkt me een gezonde ontwikkeling.

De hogere rente heeft op termijn nog een ander voordeel. Bedrijven zullen zich meer dan in het verleden moeten richten op het doen van productieve investeringen. De arbeidsproductiviteit zal daardoor toenemen. Na jaren van achterblijvende verbetering van de productiviteit wordt dat hoog tijd. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk dat we meer dan vroeger moeten inzetten op rendabele groei. Laagbetaalde arbeid zal verdwijnen en er zullen meer productieve en beter betaalde banen voor terugkomen.

De aanpassing zal pijn doen, maar uiteindelijk houden we er, met dank aan CINDY, een gezondere economie aan over.

Volg Executive Finance op LinkedIn!