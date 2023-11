Cyberonzekerheid baart CEO’s zorgen

Het recente ‘Cyber-Resilient CEO’ rapport van Accenture legt een verrassende realiteit bloot: ondanks dat bijna alle CEO’s van grote, internationale bedrijven (96 procent) het belang van cybersecurity erkennen, maakt 74 procent zich zorgen over hun vermogen om cyberdreigingen succesvol het hoofd te bieden. Deze cijfers wijzen op een significant verschil tussen het besef van het belang van cybersecurity en het vertrouwen in de eigen verdedigingsmechanismen tegen deze dreigingen.

Nicole van Det, CEO van Accenture Nederland merkt op: “Ons onderzoek wijst op een significante kloof: bedrijven erkennen het belang van cybersecurity, maar worstelen nog steeds met de effectieve integratie ervan in hun operationele strategieën. Met de opkomst van generatieve AI wordt de beveiliging van data en digitale middelen steeds urgenter. Toch krijgt cybersecurity vaak pas op bestuursniveau prioriteit na een ernstig incident. Een geïntegreerde aanpak van cybersecurityrisico’s binnen het risicomanagement van bedrijven is essentieel voor naleving van regelgeving, bescherming van de onderneming en het behoud van klantvertrouwen.”

Een recent voorval bij een vooraanstaand logistiek bedrijf onderstreept deze urgentie. Als gevolg van een cyberaanval ondervond het bedrijf aanzienlijke financiële schade, waaronder een daling in omzet van 20 procent en een rechtstreeks verlies van 300 miljoen dollar, hetgeen de gevolgen van ontoereikende cybersecurity-maatregelen illustreert.

Cyberbewustzijn vs. strategische actie

Het onderzoek ‘Cyber-Resilient CEO’ onthult enkele verontrustende ontwikkelingen in cybersecurity. Veel CEO’s geven toe dat hun benadering van cybersecurity eerder reactief dan proactief is, wat het risico op aanvallen en de kosten voor herstel verhoogt. Een noemenswaardige bevinding is dat 60 procent van de CEO’s toegeeft dat hun organisaties cybersecurity niet integreren in hun bedrijfsstrategieën, terwijl 44 procent aangeeft dat cybersecurity slechts sporadisch aandacht krijgt. Hoewel 90 procent van de CEO’s het belang van cybersecurity erkent voor het behoud van klantvertrouwen, besteedt slechts 15 procent hier regelmatig tijd aan tijdens vergaderingen, wat duidt op een discrepantie tussen inzicht en actie.

Het rapport benadrukt de groeiende risico’s van generatieve AI, met 64 procent van de CEO’s die bezorgd zijn over het gebruik ervan door cybercriminelen in complexe aanvallen. Dit onderstreept de urgentie voor bedrijven om hun cybersecurity-strategieën te herzien en te versterken. Opvallend is dat meer dan de helft van de CEO’s (54 procent) de kosten voor het implementeren van cybersecurity hoger inschat dan de mogelijke financiële impact van een cyberaanval.

Cyberresilience als onderscheidende factor

Een klein percentage van de ondervraagde CEO’s (5 procent) onderscheidt zich door cybersecurity als een essentieel onderdeel van hun bedrijfsstrategie te beschouwen. Deze ‘cyber-resilient CEO’s’ staan aan het roer van organisaties die effectiever reageren op cyberdreigingen en minder financiële schade ondervinden bij beveiligingsincidenten, wat leidt tot betere financiële prestaties.

“Het rapport is een wake-up call voor CEO’s wereldwijd. De cijfers tonen aan hoe belangrijk een proactieve cybersecurity-strategie is,” zegt Tim Reijnders, Security Lead bij Accenture Nederland. “Richt je niet alleen op technologische oplossingen, maar ook op bewustwording en aanhoudende aandacht op bestuurlijk niveau. Door cybersecurity te integreren in de kern van hun bedrijfsstrategie, kunnen organisaties niet alleen hun risico’s verminderen, maar ook hun bedrijfsresultaten verbeteren.”

