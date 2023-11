Derk-Jan Stol nieuwe CFO Alpina Group

Derk-Jan Stol is per 1 november benoemd tot CFO van Alpina Group. Samen met ceo Sjoerd Laarberg en cco Annemarie Rosebeek vormt hij het bestuur. Stol is de opvolger van Arto Willemsen.

Stol is afkomstig van NN Group, waar hij de afgelopen zeven jaar head of Group Finance & Reporting was. Voorheen runde hij met een aantal partners een eigen consulting- and interimmanagementbedrijf, gericht op het ontwikkelen van strategie en concepten voor verzekeringen en gezondheidszorg. Stol heeft vele jaren binnen- en buitenlandse ervaring als manager en consultant in de financiële dienstverlening en IT.

Ambitie en potentie

Stol: “Ik kijk uit naar de volgende stap in mijn loopbaan. Als financieel directeur bij NN kende ik Alpina Group al wat langer omdat Alpina Group een van de partners van NN is. De ambitie en potentie en de bijbehorende uitdagingen van de organisatie spreken mij aan. Met mijn brede achtergrond en ervaring wil ik graag de strategisch-financiële koers van Alpina Group verder uitzetten en vormgeven. Met oog voor stabiliteit en duurzaamheid en zonder het ondernemerschap uit het oog te verliezen. Ik kijk ernaar uit om kennis te maken met de organisatie.”

