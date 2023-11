Finance week: Fed-notulen, verkiezingen en Thanksgiving in VS

De aandelenbeurzen maken zich op voor een week met onder meer de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank. Wall Street blijft donderdag dicht voor Thanksgiving en is op koopjesfestijn Black Friday voor een verkorte handelsdag geopend. In Amsterdam zal de aandacht van beleggers uitgaan naar de Nederlandse parlementsverkiezingen op woensdag.

De notulen worden dinsdag gepubliceerd. Mogelijk kan daaruit meer duidelijk worden over het toekomstige rentebeleid van de Federal Reserve. De Fed heeft een pauze genomen met het verhogen van de rente en op de financiële marken wordt gehoopt dat de centrale bank nu echt klaar is met de verhogingen. Er wordt zelfs gespeculeerd op een renteverlaging in de loop van volgend jaar. Overigens heeft Fed-voorzitter Jerome Powell wel gewaarschuwd dat de centrale bank niet zal aarzelen om de rente verder te verhogen mocht dat nodig zijn om de inflatie te beteugelen. Verschillende andere Fed-bestuurders hebben eveneens gezegd dat er meer verhogingen kunnen komen.

Hoogtepunt kwartaalseizoen voorbij

Het kwartaalcijferseizoen op de beurzen is over het hoogtepunt heen. In Amsterdam komt investeerder HAL nog met een kwartaalupdate. HAL is onder meer eigenaar van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis en heeft ook grote belangen in tankopslagbedrijf Vopak en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore. Uit de Verenigde Staten zijn er nog cijferpublicaties van onder meer chipconcern Nvidia, de winkelketens Best Buy en Lowe’s en tractorbouwer Deere.

Op macro-economisch gebied staan er gegevens over onder andere het consumentenvertrouwen in de eurozone, het ondernemersvertrouwen in Duitsland en de economische bedrijvigheid in het eurogebied en de Verenigde Staten op de rol. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt nog informatie over bijvoorbeeld de prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.

Plussen

Op de Amsterdamse beurs sloot de AEX-index vrijdag 0,6 procent hoger op 758,59 punten. Elders in Europa waren koersstijgingen tot 1,3 procent te zien. De hoofdgraadmeters in New York gingen met bescheiden plusjes het weekend in. Daarmee zette Wall Street de derde handelsweek met winst op rij neer.

Volg Executive Finance op LinkedIn!