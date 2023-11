Finance week: hoop op verdere daling inflatie

Beleggers krijgen de komende beursweek antwoord op de vraag of de inflatie in Europa en de Verenigde Staten verder is gedaald. Na de sterke stijging van de prijzen vorig jaar verhoogden centrale banken de rentes, wat ongunstig was voor de waardering van veel aandelen en obligaties.

In de Verenigde Staten verschijnt donderdag een voor de Fed belangrijke graadmeter voor de inflatie. Volgens schattingen van experts komt die uit op 3,1 procent, het laagste cijfer sinds medio 2021. Donderdag wordt ook een eerste schatting van de inflatie in de eurozone bekend. Hier rekenen kenners in doorsnee op geldontwaarding van 2,7 procent, het laagste niveau sinds juli 2021. Economen van ING gaan er bovendien van uit dat de kerninflatie, dus zonder schommelende brandstof- en voedselprijzen, ook zal dalen.

Waarschuwing

Kopstukken van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank waarschuwen tegelijkertijd voor te vroeg optimisme. Er zouden nog onvoldoende aanwijzingen zijn dat de inflatie blijvend omlaag gaat richting de gewenste 2 procent. Daarmee zijn de op de financiële markten gevreesde nieuwe renteverhogingen nog altijd niet volledig uitgesloten.

In dat licht kunnen ook inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse industrie van belang zijn. Dat zijn graadmeters voor de bedrijvigheid in die sector. Als daaruit blijkt dat de recordreeks aan renteverhogingen steeds zwaarder drukt op de economische groei, geeft dat beleidsmakers extra redenen om de leenkosten niet verder te verhogen.

Duitse politiek

Op de Europese markten is er ook aandacht voor de Duitse politiek, waar een begrotingscrisis de verhoudingen binnen de regeringscoalitie van sociaaldemocraten, liberalen en de Groenen onder druk zet. Afgelopen week werd al bekend dat Berlijn zijn wettelijke ‘rem’ op te grote overheidsschulden tijdelijk opschort. Dat zorgde voor een stijging van het rendement op staatsobligaties.

Uit China komen ook cijfers over de bedrijvigheid in de omvangrijke industrie. Slechtere vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei drukten de afgelopen maand op deze sector, die voor een groot deel afhankelijk is van export.

Kwartaal- en jaarcijfers

Beleggers krijgen ook nog kwartaal- en jaarcijfers van een aantal bedrijven te verwerken. Zo maakt de aan de beurs in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus woensdag bekend hoe de prestaties over het afgelopen boekjaar waren. In de Verenigde Staten komt onder andere Salesforce, een groot bedrijf in zakelijke software, met resultaten.

