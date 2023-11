Gert-Jan Kampkuier benoemd tot CFO NextEnergy

Gert-Jan Kampkuiper is onlangs benoemd tot CFO bij NextEnergy, een snelgroeiend bedrijf in energy-tech.

Kampkuier begon zijn professionele loopbaan begon bij PwC als registeraccountant, inclusief een periode als expat in Silicon Valley. De afgelopen vijf jaar bekleedde hij de functie van Finance Director bij Signature Foods.

Over zijn overstap zegt Kampkuiper: “Bij NextEnergy wordt een nieuw, innovatief model gehanteerd waar prijstransparantie en technologie centraal staan. Dit sluit nauw aan bij mijn achtergrond in Silicon Valley, iets wat ik miste in mijn vorige functie. Het is fascinerend om te zien hoe big data bij NextEnergy wordt ingezet om actuele energieprijzen direct toe te passen voor consumenten, in plaats van de traditionele contractvormen.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!