Keer het tij: omarm de automatisering

‘Ik heb het zoooo druk.’ ‘Beschikbare data inzetten en analyseren om beter te kunnen presteren als organisatie, zeg je? Wanneer moet ik dat doen dan?’ ‘Zaken efficiënter organiseren? Graag, maar hóe dan?’ Handmatige werkprocessen, arbeidsintensieve taken, verouderde ICT-omgevingen, gebrek aan innovatie, rapportages die in Excel worden opgesteld en vaak reactief zijn: ik kom het dagelijks tegen. Echt waar. Dan vráág je als organisatie toch bijna om die hoge werkdruk…

Ingesleten patronen

Veel organisaties zien wel dat het anders moet, maar weten niet hoe ze het tij moeten keren. Wanneer je als organisatie iets al twintig jaar op dezelfde manier doet, zijn patronen ingesleten en moeilijk om te keren. En blijft alles zoals het was, want dat is vertrouwd. Maar wie in de toekomst bestaansrecht wil hebben, moet automatiseren om de efficiëntie te verhogen, repetitieve taken te verminderen, de werkdruk te verlagen, en de algehele kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Maak het behapbaar

Dat klinkt groot en veel, maar het hoeft natuurlijk niet allemaal vandaag. Dat kan domweg ook niet. Omarm de mogelijkheden en de tools en technieken van automatisering op een verstandige manier. Maar begin als eerste met het volgende:

Zorg voor een richtinggevende visie. Wees je ervan bewust waar verbetering nodig is en begrijp de bedoeling en doelstellingen van de organisatie.

Ontwikkel een veranderstrategie die past bij de cultuur van de organisatie.

Maak van deze veranderstrategie een gedeelde ambitie. Betrek medewerkers en investeer in hun opleiding.

Knip die grote ambitie op in kleine deelambities. Begin klein en met haalbare stappen, dan is er direct impact.

Creëer een learning-by-doingcultuur. Leer en stuur ‘onderweg’ bij. Zo creëer je een vliegwieleffect.

Wees een goede leider. Geef ruimte, vertrouwen en zorg voor vooruitkijken en leren in plaats van terugblikken en afrekenen.

Gebruik data en innovatie. Zet business intelligence in voor betere besluitvorming en efficiëntie.

Leun niet achterover. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in automatiseringsland.

Toekomstbestendig werken

Op deze manier krijgt de organisatie stap voor stap grip op het verhaal achter de cijfers, komt er ruimte voor verbeterinitiatieven en daardoor voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Wees als controller de dirigent van het orkest: leidend en sturend, dan is het uiteindelijke resultaat een toekomstbestendige manier van werken en tevreden medewerkers en stakeholders.

Rob van den Wijngaard, Managing Consultant bij Hofmeier

Dit artikel is verschenen in cm: 2023, afl. 10

