Kwart bedrijven niet voorbereid op CSRD

Ruim een kwart van de grote Nederlandse bedrijven verzamelt nog geen data over de klimaatimpact. Dat blijkt uit een publicatie van ESB. Vanaf 2025 zijn de bedrijven, vanwege de inwerkingtreding van de CSRD, wettelijk verplicht om verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties. Ongeveer de helft ervan monitort voortdurend al de voortgang.

In de Nederlandse Innovatie Monitor 2023 – een jaarlijkse enquête onder leidinggevend Nederland – is gevraagd welke activiteiten bedrijven nu al ondernemen op het gebied van (klimaat)impactmetingen en -rapportage. ‘Uit de enquête blijkt dat er voor een deel van de bedrijven die vanaf 2025 onder de verplichting gaan vallen nog stappen nodig zijn om in 2025 aan de wetgevingsvereisten te kunnen voldoen. Zo blijkt dat 27 procent van de bedrijven nog geen data verzamelt of rapporteert over hun klimaat­impact. Bedrijven die niet onder de verplichtingen van 2025 gaan vallen, zijn aanzienlijk minder ver in de uitwerking van hun milieurapportage. Minder dan een derde ervan rapporteert over de impact of monitort continu de geboekte vooruitgang.’

‘Bedrijven die binnenkort een rapportageplicht hebben, lijken dus meer te anticiperen op de veranderende regelgeving. Tegelijkertijd geldt deze verplichting in eerste instantie alleen voor de grote bedrijven, die mogelijk sowieso al actiever zijn op het gebied van impactmeting en -rapportage. Er is mogelijk veel te winnen door de verslagleggingsverplichting ook aan kleine(re) bedrijven op te leggen, al moet daarbij rekening gehouden worden met de administratieve lasten die dat met zich meebrengt.’

Volg Executive Finance op LinkedIn!