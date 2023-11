Meer dan 80% van de CFO’s ziet hybride werken als een kostenbesparing

Uit onderzoek van IWG, leverancier van flexibele werkplekken en hybride werkoplossingen, blijkt dat 78 procent van de Amerikaanse CFO’s kosten wil besparen vanwege de aanhoudende economische onzekerheden. 81 procent ziet hybride werken als de beste manier om die besparingsdoelstellingen te realiseren.

Volgens nieuwe bevindingen uit de IWG ‘CFO & Hybrid Work Survey’ is hybride werken de afgelopen drie jaar snel in populariteit toegenomen. De kostengerelateerde voordelen verbonden aan hybride werken zullen in het huidige economische landschap de groei alleen maar doen versnellen. Het rapport benadrukt dat de overstap naar gedeelde kantoorruimte of co-working, het verkleinen van de ruimte die een bedrijf in eigendom heeft, of een combinatie van de twee, effectieve manieren zijn om aanzienlijke kosten te besparen.

Concurrerend en veerkrachtig

Mark Dixon, oprichter en CEO van IWG, zegt hierover: “Hybride werken helpt bedrijven concurrerend en veerkrachtig te blijven, vooral in tijden van economische onzekerheid. Uit het onderzoek blijkt dat CFO’s en bedrijfsleiders om verschillende redenen kiezen voor hybride werken. Het ondersteunt niet alleen de balans tussen werk en privé en het welzijn van werknemers, maar geeft ook een belangrijke impuls aan het bedrijfsresultaat.”

De belangrijkste resultaten van de IWG ‘CFO & Hybrid Work Survey’:

CFO’s voelen de financiële impact van het afgelopen jaar en twee derde (66%) gelooft dat we ons in een recessie bevinden.

– Bijna alle (92%) ondervraagde CFO’s gaven aan dat hun bedrijf het afgelopen jaar financiële gevolgen heeft ondervonden te wijten aan de huidige economische instabiliteit en inflatie. 93% geeft hierbij aan dat de gevolgen aanzienlijk tot enigszins aanzienlijk waren.

– Bijna alle (92%) ondervraagde CFO’s gaven aan dat hun bedrijf het afgelopen jaar financiële gevolgen heeft ondervonden te wijten aan de huidige economische instabiliteit en inflatie. 93% geeft hierbij aan dat de gevolgen aanzienlijk tot enigszins aanzienlijk waren. Volgens de ondervraagde CFO’s levert hybride werken merkbare kostenbesparingen op binnen de huidige context en zijn ze van plan om op lange termijn hybride te werken.

– 81% van de ondervraagde CFO’s ziet hybride werken als een kostenbesparing en meer dan twee derde (67%) zegt dat hun bedrijf over vijf jaar nog steeds in het hybride model zal werken, waarbij de tijd wordt verdeeld tussen het hoofdkantoor van het bedrijf of een lokaal kantoor en thuis.

– 74% verhuist of is actief op zoek naar een gedeeld kantoor of flexruimte en 64% heeft zijn kantoorruimte al verkleind om ruimte te bieden aan hybride werk.

– 81% van de ondervraagde CFO’s ziet hybride werken als een kostenbesparing en meer dan twee derde (67%) zegt dat hun bedrijf over vijf jaar nog steeds in het hybride model zal werken, waarbij de tijd wordt verdeeld tussen het hoofdkantoor van het bedrijf of een lokaal kantoor en thuis. – 74% verhuist of is actief op zoek naar een gedeeld kantoor of flexruimte en 64% heeft zijn kantoorruimte al verkleind om ruimte te bieden aan hybride werk. 79% van de respondenten zegt dat het de CFO’s zijn die een cruciale rol spelen als het gaat om beslissingen over kantoorruimte.

Naast het aanpassen van hun kantoorruimte als kostenbesparende maatregel, zijn CFO’s ook bezig met:

– Minder nieuwe medewerkers aannemen (54%)

– Overstappen op een kortlopende huurovereenkomst voor kantoorruimte (48%)

– Personeel inkrimpen door ontslagen (42%)

– Personeel inkrimpen door vacatures niet in te vullen (42%)

Volg Executive Finance op LinkedIn!