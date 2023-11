MFS: ECB zal rente niet meer verhogen

De Europese Centrale bank zal de rente in de huidige cyclus niet meer verhogen, zegt Peter Goves, obligatiestrateeg bij de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS. Hij baseert deze voorspelling op de groeidynamiek in de eurozone, de inflatieverwachtingen en de communicatie vanuit de ECB.

“De eurozone zit momenteel in een semi-recessie klimaat. Technisch gezien hebben we dan wel niet twee opeenvolgende kwartalen van krimp gehad, maar het cijfer voor het derde kwartaal was lager dan de ECB had gehoopt en belangrijke economische indicatoren laten zien dat de economische activiteit is afgenomen”, aldus Goves. De ECB verwacht een groei van 0,7% in 2023 en 1% in 2024. Wij zien hier zeker een neerwaarts risico.”

Verdere daling

“Alle signalen voor de inflatie wijzen op een verdere daling”, aldus Goves. Dit geldt voor de korte termijn en zeker ook voor de middellange termijn als de economie ondermaats blijft presteren. “Nu de inflatie daalt is het naar onze mening moeilijk om te pleiten voor een verdere renteverhoging”, aldus Goves die eraan toevoegt dat de prognose wel is gebaseerd op het uitblijven van een nieuwe inflatieschok of een verdere verkrapping van de arbeidsmarkt.

“Als we de uitspraken van de ECB analyseren dan is het duidelijk dat de centrale bank de rentes liefst op het huidige niveau wil houden. De rentes hebben nu al een duidelijk beperkende werking. Kijk naar de ECB’s Bank Lending Survey waaruit duidelijk een dalende kredietverlening blijkt en minder vraag naar leningen.”

Inflatie richting doelstelling

“De huidige rentestand zorgt ervoor dat de vraag verder daalt en helpt de inflatie in de richting van de doelstelling. Hoelang dit zal gaan duren is lastig te zeggen, ook al omdat we nog niet zoveel van dit soort cycli hebben meegemaakt met de ECB. Als de inflatie onder de doelstelling uitkomt en dit houdt aan dan kunnen renteverlagingen eerder realiteit worden dan nu wordt ingeprijsd.”

