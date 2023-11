Monique Busch nieuwe CFO van Hoppenbrouwers Techniek

Monique Busch begint op 1 januari 2024 als CFO bij Hoppenbrouwers Techniek. “Deze stap markeert een mooie ontwikkeling in onze groei”, zegt eigenaar Henny de Haas.

Busch heeft een ruime ervaring in de bouw en installatie bij een groot technisch, bouw en infrabedrijf. Ze heeft een leerzame loopbaan in diverse financiële functies, waaronder haar recente rol als CFO bij kredietverzekeraar Coface. “Ze heeft zo een solide achtergrond opgebouwd in de zakelijke wereld. Haar achtergrond en het bewezen leiderschap zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling Hoppenbrouwers. Het leuke vond ik dat ze solliciteerde naar onze ambitie in plaats van de functie.”

Financiële uitdagingen

De organisatie groeit al jaren en heeft ambitieuze doelen de komende jaren, benadrukt De Haas. “De financiële omvang van projecten wordt groter en de financiële processen digitaliseren steeds verder. Financiële betrouwbaarheid en bewaking zijn cruciaal bij deze omvang. Onze groei brengt ook financiële uitdagingen met zich mee, zeker gezien onze strategische overnames en expansieplannen. Financiële stabiliteit en veerkracht is hierbij een voorwaarde.”

