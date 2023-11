Nederlandse economie onder Europees gemiddelde

De Nederlandse economie scoort slechter dan het Europese gemiddelde. Dat is volgens Allianz Trade slecht nieuws met de verkiezingen in het vooruitzicht. De kredietverzekeraar verlaagde de groeiverwachting van de Nederlandse economie voor 2024 naar +0,7%. Pas in de tweede helft van volgend jaar zal het herstel inzetten, blijkt uit een publicatie over de Nederlandse verkiezingen in relatie tot de economische stand van zaken.

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “De verkiezingen komen op een lastig moment. De Europese economie is wankel. Geopolitieke spanningen zijn er genoeg. De Duitse economie hapert. En dan doet ook Nederland nog eens een duit in het zakje. Niet alleen met zwakke economische prestaties, maar ook door toenemende maatschappelijk onbehagen dat aan de oppervlakte komt. Overal in Europa speelt de breekbaarheid van de democratie door versplintering en polarisatie. Vanuit het buitenland wordt met argusogen gekeken naar de ontwikkelingen in Nederland. Mark Rutte was 13 jaar een vaste waarde. Daar komt nu een eind aan. Het is de vraag welke koers Nederland gaat varen.”

Hogere rente werkt door

De groeiverwachting voor Nederland van de kredietverzekeraar voor 2024 (+0,7%) is duidelijk lager dan die van DNB (+1,3%), CPB (+1,5%) en Europese Commissie en IMF (+1,1%). Geeroms ziet terugval van investeringen, import en export. “De krimp is steviger dan wordt gedacht. De hogere rente begint nu echt door te werken. En ook de hogere prijzen en lonen tikken door. In Europa zien we vaak dat als de economie in de verdrukking komt, Nederland het dan juist net wat beter doet. Afgelopen jaren was dat bijvoorbeeld het geval, maar nu lijken de dijken ook hier door te breken en zie je overal stagnatie. Later dan de andere landen komt nu Nederland aan de beurt. Nu doen we het slechter dan de landen om ons heen en zitten we onder het Europese gemiddelde .” Voor de EU rekent de Europese Commissie op een groei van 1,3% in 2024 (-0,4 procentpunt lager dan de verwachting in het voorjaar).

Arbeidsmarkt

Lichtpuntje blijft de arbeidsmarkt. Geeroms: ”Bij het huidige economische beeld zou je oplopende werkloosheid verwachten. Maar daarvan is geen sprake. Volgens het CBS is de spanning op de arbeidsmarkt in het derde kwartaal iets afgenomen. Maar de werkloosheid blijft onverminderd laag. En dat is een belangrijke meevaller.”

Geeroms is benieuwd naar de verkiezingsuitslag. “Bij de huidige economische toestand helpt het natuurlijk niet als de formatie weer ellenlang gaat duren. Het is belangrijk dat de overheid impulsen blijft geven aan de economie, bijvoorbeeld door infra-projecten vooral niet te parkeren maar juist versneld uit te voeren. Belangrijke dossiers zoals over stikstof moeten vlot getrokken worden om ondernemers duidelijkheid te geven.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!