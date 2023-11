Omzet Nederlandse industrie met ruim 9 procent gedaald

Nederlandse industriële bedrijven zagen hun opbrengsten de afgelopen maanden dalen. De omzet lag in het derde kwartaal ruim 9 procent lager vergeleken met een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De omzetdaling deed zich in vrijwel de hele industriële sector voor. Alleen in de transportindustrie nam de omzet licht toe. In de raffinaderijen en chemie was de daling met ruim 23 procent het sterkst. De afzetprijzen daalden hier met 16,2 procent.

Stijging verwacht

De meeste industriële bedrijven verwachten dat hun omzet in het vierde kwartaal van dit jaar weer zal stijgen. Van de ondernemers verwacht 3,6 procent meer personeel aan te nemen. In dezelfde periode een jaar eerder was dit nog 11,4 procent.

Het aantal uitgesproken faillissementen is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. In het derde kwartaal van 2023 werden in de industrie 74 faillissementen uitgesproken. In hetzelfde kwartaal van 2022 waren dit er 34.

