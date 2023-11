Onderzoek AI-adoptie toont verschillen tussen C-level management: CFO’s lopen voorop bij de implementatie

Workday heeft een nieuw onderzoek gepubliceerd naar de invloed van kunstmatige intelligentie en machine learning op de toekomst van werk. Uit het rapport ‘Preparing to Power Up: EMEA Leads the Way to an AI-Driven Future’ blijkt dat leiders weten dat hun organisaties baat kunnen hebben bij AI en machine learning, maar dat de opvattingen van C-level management over deze technologieën verschillen per functiegroep. Het wijst ook op datasilo’s en bureaucratie als de grootste belemmeringen voor adoptie van AI en machine learning.

De belangrijkste bevindingen zijn onder meer:

Optimisme en een grote investeringsbereidheid door betere regelgeving

56 procent van de leiders in Nederland verwelkomt de kansen die AI en machine learning voor hun organisaties bieden. In de Verenigde Staten ligt dit percentage op 50 procent. In Europa lopen Oostenrijk (62 procent) en het Verenigd Koninkrijk (60 procent) voorop als de meest enthousiaste gebruikers van AI en machine learning, terwijl Noorwegen (40 procent), Denemarken (44 procent) en Duitsland (45 procent) het minst enthousiast zijn. Verder heeft 44 procent van de EMEA-bedrijven veranderingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat hun bedrijven wendbaar genoeg zijn om middelen snel en op schaal te kunnen heralloceren.

Uit het onderzoek bleek ook dat leiders in EMEA over het algemeen meer vertrouwen hebben in AI en machine learning, vergeleken met leiders in de VS. Na de introductie van de AVG is de EU bezig met het voorstellen van een nieuw juridisch kader voor AI: de EU AI Act. Dit is gericht op het versterken van het bestuur rond datakwaliteit, transparantie en menselijk toezicht, en het aanmoedigen van een groter vertrouwen in de technologie.

Het enthousiasme voor AI en machine learning onder EMEA-leiders, ondersteund door vooruitgang op regelgevingsgebied, draagt bij aan de grotere investeringsbereidheid. Noord-Europese organisaties lopen voorop op het gebied van AI- en ML-investeringen, terwijl Zuid-Europese organisaties een conservatievere investeringsaanpak hanteren. Momenteel investeren EMEA-organisaties gemiddeld 17 procent van hun jaarlijkse budget in AI en ML, en 42 procent investeert meer dan 20 procent.

De adoptie van AI en ML verschilt per functie

Hoewel het enthousiasme groot is, hebben verschillende functies verschillende opvattingen over AI en machine learning, en ook over de implementatie van deze technologieën. CEO’s zijn voorstander van AI en machine learning – Een aanzienlijke 53 procent van de CEO’s van EMEA is enthousiast om deze technologieën in hun organisaties te gebruiken. Ze maken zich echter zorgen over de mogelijke fouten die AI en ML zouden kunnen introduceren.

Finance-teams zijn het meest vooruitstrevend in het implementeren van deze technologieën in hun dagelijkse werk: 19 procent van de CFO’s zegt dat hun teams AI aan het opschalen zijn of volwassen zijn, wat bijna drie keer zo hoog is als het niveau van financiële teams in Amerika (7 procent). Financiële leiders in EMEA gebruiken AI/machine learning om prognoses, budgetbeslissingen en scenarioplanning te verbeteren, en om strategische planning voor alle bedrijfsonderdelen te ondersteunen.

Datasilo’s en bureaucratie houden organisaties tegen

Naast de uiteenlopende adoptiepercentages wordt de ontwikkeling van AI- en machine learning-technologieën ook beïnvloed door andere uitdagingen. Uit het onderzoek blijkt dat databeheer en bureaucratie bedrijfsleiders ervan weerhouden om AI en machine learning volledig te omarmen en te adopteren. 60 procent van de EMEA-organisaties zegt dat hun gegevens in silo’s zijn opgeslagen, waardoor het voor hen moeilijk is om in realtime toegang te krijgen tot bruikbare inzichten. Bovendien heeft slechts een derde (34 procent) van de Nederlandse organisaties goede vooruitgang geboekt bij het wegnemen van bureaucratische processen die de besluitvorming vertragen. In België en de UK ligt dit percentage op 36 procent, in Duitsland is dat 39 procent.

Voor veel organisaties vereist een groter gebruik van AI en machine learning een aanzienlijke cultuurverandering, maar om dit te realiseren moet het topmanagement erbij betrokken zijn. Toch gelooft 37 procent van de EMEA-leiders dat het management van hun organisatie nog niet beseft hoe cruciaal AI en ML zullen zijn, zo blijkt uit het onderzoek. Nederland wijkt daar met 37 procent niet ver vanaf.

“AI en machine learning kunnen geen op zichzelf staande tools zijn”, zegt Maryjo Charbonnier, Chief Human Resources Officer van Kyndryl. “Ze moeten worden geïntegreerd in de bedrijfsstrategie, geïntegreerd in de cultuurstrategie en vervolgens geïntegreerd in de HR-strategie.”

Het is nu tijd om actie te ondernemen

EMEA-leidinggevenden zijn enthousiast over het potentieel van AI en machine learning om hun activiteiten te verbeteren, vooral wanneer ze worden gebruikt om HR- of financiële processen te verbeteren. Door geavanceerde oplossingen te implementeren die worden aangedreven door AI en machine learning, kunnen organisaties hun bedrijfsresultaten aanzienlijk verbeteren en succes stimuleren.

“Om de bedrijfswaarde van AI en machine learning te maximaliseren, moeten organisaties beginnen met het afstemmen van de verwachtingen op de realiteit en prioriteit geven aan initiatieven voor het oplossen van zakelijke problemen”, adviseert Jens Löhmar, CTO continental en DACH, Workday. “Zorg ervoor dat de organisatie is toegerust om deze technologieën effectief te implementeren door lacunes in de capaciteiten te identificeren en aan te pakken. Kies AI- en machine learning-mogelijkheden die aansluiten bij de bedrijfsstrategie en behoeften, en creëer een duidelijke routekaart met gedefinieerde doelen en statistieken. Evalueer voortdurend de effectiviteit ervan en pas deze aan aan de veranderende behoeften van de organisatie en het veranderende zakelijke landschap.”

