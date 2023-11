Per 1 november is Peter Heere aangesteld als CFO bij Randstad Groep Nederland. In zijn rol als CFO is Heere financieel verantwoordelijk voor de merken Randstad Nederland, Tempo Team en de Yacht Groep.

Heere heeft meer dan twintig jaar ervaring in het vakgebied van finance. Hij is het grootste deel van zijn carrière werkzaam geweest voor Heineken, waar hij vele jaren als finance director in verschillende landen werkzaam is geweest.

Volg Executive Finance op LinkedIn!