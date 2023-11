Philips winnaar Tax Transparency Benchmark 2023

Philips heeft de Tax Transparency Benchmark 2023 gewonnen. De onderneming heeft uitzonderlijk gepresteerd in elke categorie van de benchmark en daarmee een score van veertig punten gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de benchmark dat een bedrijf de volledige score behaalt.

Voor het negende achtereenvolgende jaar ondersteunde PwC de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) bij het uitvoeren van de Tax Transparency Benchmark. De huidige editie laat volgens de twee partijen zien dat verschillende bedrijven aanzienlijk transparanter zijn geworden over hun belastingen. “In vergelijking met vorig jaar is dit opvallend, omdat de benchmark dit jaar minder Nederlandse bedrijven en meer Europese bedrijven bevat.”

Bedrijven worden bewuster van fiscaal beleid

Hoewel een exacte vergelijking tussen de jaren niet kan worden getrokken omdat de reikwijdte niet hetzelfde is als vorig jaar, suggereert de 2023-editie van de Tax Transparency Benchmark dat bedrijven zich steeds bewuster worden dat hun fiscaal beleid een belangrijke indicator is van de maatschappelijke impact van hun bedrijf. “Fiscale transparantie kan worden gezien als een kans om vertrouwen op te bouwen bij hun stakeholders.”

Vergelijkend onderzoek naar fiscale transparantie

De Tax Transparency Benchmark is een vergelijkend onderzoek naar de fiscale transparantie van Nederlandse en Europese beursgenoteerde ondernemingen. In de benchmark van dit jaar is de belastingtransparantie onderzocht van 51 Nederlandse bedrijven en 65 beursgenoteerde bedrijven uit België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Zweden, die actief zijn in de financiële sector, de energiesector, de farmaceutische sector, de technologiesector en de consumentengoederensector.

Score op basis van set criteria

De benchmark geeft een score aan de bedrijven op basis van een vooraf gedefinieerde set criteria, waarbij rekening wordt gehouden met de belastingstrategie van een bedrijf, de impact van belasting op de bedrijfsvoering, belastingrisico’s, risicobeheersing en assurance. Uiteindelijk wordt de winnaar van de benchmark bevestigd door een deskundige jury. Vorig jaar is de methodologie herzien om beter aan te sluiten bij de verwachtingen van stakeholders en de maatschappij en bij nieuwe belastingwetten en -regelgeving. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de criteria nu vereisen dat bedrijven rapporteren over duurzaamheid (ESG) en belastingen.

