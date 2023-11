Stappenplan dubbele materialiteit: aan de slag met CSRD-rapportage

CSRD verplicht organisaties om hun dubbele materialiteit te bepalen en daarover te rapporteren in hun jaarverslag. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe maak je er een goede start mee? Diane Zandee legt uit hoe je in 4 stappen een begin kunt maken.

Dubbele materialiteit. Wat is dat? En hoe ga je ermee aan de slag? We vragen Diane Zandee om uitleg. Zandee is deskundige op het gebied van de financiële kant van verduurzaming en verbonden aan Nyenrode Business University.

Zandee: “Je kent het vast wel als financieel professional: je hebt de jaarafsluiting gehad en toch komt er nog een factuur binnen van het zojuist afgesloten boekjaar. Een flinke factuur die je niet had opgenomen in de boekhouding. Als zo’n factuur van voldoende omvang is in relatie tot jouw bedrijf, noem je dit materieel. Voor zo’n factuur open je dan toch nogmaals het boekjaar en je boekt alsnog die factuur in. Je doet dat om de weergave van het boekjaar zo correct mogelijk te verwerken. Een factuur van een flinke omvang moet je dan toch nog opnemen. Als je het zelf niet doet, dan zal de accountant het waarschijnlijk vragen. Deze vorm van materialiteit is heel gebruikelijk.”

En wat is dan dubbele materialiteit?

“Met de komst van de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive, is er een term bij gekomen die hieraan is gerelateerd. Dat is de dubbele materialiteit. Deze vorm van materialiteit gaat niet over de financiële boekhouding, maar over het inzicht in risico’s die de organisatie loopt vanuit het oogpunt van ecologische en sociale aspecten. Deze risico’s wil je met dubbele materialiteit inzichtelijk maken.”

“Een aantal jaar geleden werden we ineens geconfronteerd met een pandemie. Veel risicomodellen hebben hier geen rekening mee gehouden, zeker niet met de impact en consequenties die hiermee samenhingen. Ik weet nog dat ik voorafgaand aan de persconferentie op zondag 15 maart 2020 tegen mijn kinderen zei: ‘Dit is een historisch moment, je moet echt even tv kijken’. De dag erna werden scholen gesloten, de horeca ook en zoveel mogelijk mensen moesten thuiswerken. Dit was een scenario waar veel organisaties geen rekening mee hadden gehouden, zeker niet in financieel opzicht. Ineens zaten veel schoolkinderen thuis achter de laptop en medewerkers online in vergaderingen. Jaren later ervaren we nog steeds de effecten hiervan, zowel voor de kinderen die een deel van hun schoolopleiding online hebben gevolgd als de financiële gevolgen voor bedrijven die moesten sluiten en jaren later hier nog niet van zijn hersteld. Er ontstond een tijdperk voor en na corona in de levens van velen van ons.”

“En toch zijn er ook risicomodellen geweest die deze pandemie wel in de scenario’s hadden opgenomen. Want als je uitzoomt naar de toegenomen internationalisering, de complexiteit van waardeketens en de afhankelijkheid van bepaalde grondstoffen in bepaalde delen van de wereld, kun je ook de kwetsbaarheid hiervan zien. En dat is waar dubbele materialiteit over gaat. Door uit te zoomen, kijk je op afstand naar de inrichting van je organisatie, waardeketen, economie en maatschappij en kom je tot andere inzichten. Binnen de CSRD wordt deze manier van kijken verplicht gesteld: uitzoomen naar de omgeving waar een organisatie zich bevindt in de context van people, planet en profit.”

“Wanneer je de dubbele materialiteit bepaalt voor een organisatie, kijk je enerzijds van buiten naar binnen naar de effecten van klimaatverandering en de impact hiervan voor de waardering, financiën en continuïteit van je organisatie. Dat noemen we de financiële materialiteit. Verder kijk je anderzijds van binnen naar buiten naar de effecten die jouw organisatie heeft op klimaatverandering en de sociale aspecten voor jouw organisatie. Dat noemen we de impactmaterialiteit. Deze twee wijzen van benaderen en kijkend naar de effecten van klimaatverandering en welke rol jouw organisatie hierin speelt, geven een prioritering in de onderwerpen waar jij in jouw jaarverslag aandacht aan moet geven om jouw stakeholders te informeren over de bedrijfsvoering van jouw organisatie. Let op: Het is geen eenmalige actie, het is belangrijk om op periodieke basis (jaarlijks bijvoorbeeld) dit proces te herhalen en met nieuwe inzichten vorm te geven.”

Hoe ga je aan de slag met deze dubbele materialiteit? 4 stappen

“Binnen de CSRD is dit een nieuwe term, dus er zijn nog geen of nauwelijks praktijkvoorbeelden te vinden. Toch gaan veel organisaties hier de komende jaren mee aan de slag, aangezien het een verplicht onderdeel is onder deze nieuwe EU-richtlijn.”

Voor het bepalen van dubbele materialiteit kun je de volgende vier stappen hanteren:

1. Breng de waardeketen in kaart.

2. Schat in hoe de omgeving zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen.

3. Maak een longlist van potentiële onderwerpen op sociale of ecologische aspecten.

4. Bepaal de dubbele materialiteit.

Stap 1. Breng de waardeketen in kaart

“De risico’s voor jouw organisatie die veroorzaakt worden door klimaatverandering en de sociale aspecten daarbij, vinden hun oorsprong in de inrichting van jouw waardeketen. Haal je jouw producten uit China en komen ook de grondstoffen daar vandaan? Dan ben je kwetsbaar voor gebeurtenissen die zich daar afspelen. Dat hoeven niet enkel effecten van klimaatverandering te zijn. Het kunnen ook politieke ontwikkelingen zijn of bijvoorbeeld zo’n pandemie die voor het land betekent dat het zijn grenzen sluit. Het is goed om je van die risico’s bewust te zijn, dan kun je daar mitigerende maatregelen op formuleren voor de organisatie.”

Stap 2. Ontwikkeling van de omgeving

“De omgeving verandert en iedere keer krijg je dus nieuwe informatie over de risico’s die jouw organisatie loopt. Zo kunnen grondstofprijzen stijgen door een oorlog in Oekraïne of energieprijzen door de effecten die daarmee samenhangen. We zien ook grondstofschaarste als zo’n effect – die we kunnen koppelen aan klimaatverandering. Voor het winnen van grondstoffen is ook veel energie nodig – door de circulaire economie in te richten wordt de winning van nieuwe grondstoffen gereduceerd en ook de daarmee samenhangende CO2-uitstoot. Uitzoomen en goed inleven in de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op jouw waardeketen en de keuzes die je daarin gemaakt hebt, helpt voor het inzicht in jouw risico’s.”

Stap 3. Longlist van potentiële onderwerpen

“Je hebt in stap 1 en 2 geoefend in het kijken naar je organisatie op afstand en hebt hier waarschijnlijk veel geleerd van de potentiële risico’s. In de vervolgstap maak je een longlist van onderwerpen die samenhangen met klimaatverandering, grondstofschaarste of sociale aspecten en ontwikkelingen die we hierin kunnen herkennen. Met deze longlist ga je in gesprek met de belangrijkste stakeholders van jouw organisatie. In deze stakeholderdialoog prioriteer je de onderwerpen naar belangrijkheid. Dat kan per stakeholdergroep verschillend zijn.”

Stap 4. Bepaal de dubbele materialiteit

“Vanuit de belangrijkste onderwerpen voor jouw organisatie in de ogen van jouw stakeholder bepaal je de dubbele materialiteit. Je doet hiervoor een inschatting van de toekomst, wat altijd spannend is. Onderbouw je inschattingen en aannames hiervoor en breng de uitkomsten hiervan in beeld. Dat geeft houvast voor de onderwerpen waar je op wilt rapporteren in een geïntegreerd jaarverslag dat moet voldoen aan de CSRD.”

En nu heb je de dubbele materialiteit bepaald, maar wat kun je daarmee?

“Het inzicht dat je opbouwt voor de CSRD is natuurlijk niet enkel interessant voor de lezers van jouw jaarverslag. Nu je inzicht hebt in de kwetsbare aspecten van jouw organisatie, businessmodel en waardeketen zul je hierop ook acties willen formuleren. Je wordt minder kwetsbaar voor veel aspecten door te investeren in de circulaire economie en de energietransitie. Daarmee heb je meer grip op je energiegebruik en op je grondstoffen. Hiermee draag je niet alleen bij aan een duurzame toekomst, maar verhoog je direct de bedrijfscontinuïteit. Dat is een win-win, een goede reden om jouw organisatie verder te verduurzamen met dit inzicht, toch? En daar kun jij als financieel professional een belangrijk inzicht aan leveren.”

