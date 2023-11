Zo ziet de Nederlandse versie van de CSRD eruit

Het kabinet is een consultatie gestart over de Nederlandse implementatie van Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD. Tot 18 december kunnen belanghebbenden reageren. Onze collega’s van Cm: vatten het implementatiebesluit samen.

De Nederlandse implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zorgt voor wettelijke grondslag voor de nieuwe rapportage-eisen op het gebied van duurzaamheid. De Europese richtlijn moet uiterlijk op 6 juli 2024 zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving. Het Nederlandse implementatiebesluit verplicht beursvennootschappen, alle andere grote vennootschappen, beursgenoteerde banken of verzekeringsmaatschappijen, en grote niet-beursgenoteerde banken en verzekeringsmaatschappijen tot het opstellen van een duurzaamheidsrapportering.

Nieuw onderdeel jaarverslaggeving

Onder de richtlijn moet een geconsolideerde duurzaamheidsrapportering worden opgesteld. Ook moeten grote of beursgenoteerde dochtervennootschappen en bijkantoren met een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro een los verslag publiceren met informatie over een aantal specifieke onderdelen uit de duurzaamheidsrapportage.

Voor wie geldt de rapportageplicht?

Vanaf boekjaar 2024 : Grote beursvennootschappen, banken en verzekeringsmaatschappijen met meer dan 500 werknemers en beursvennootschappen, banken en verzekeringsmaatschappijen die aan het hoofd staan van een grote groep met meer dan 500 werknemers op geconsolideerde basis.

: Grote beursvennootschappen, banken en verzekeringsmaatschappijen met meer dan 500 werknemers en beursvennootschappen, banken en verzekeringsmaatschappijen die aan het hoofd staan van een grote groep met meer dan 500 werknemers op geconsolideerde basis. Vanaf boekjaar 2025 : Overige grote vennootschappen, banken en verzekeringsmaatschappijen bij en overige moedermaatschappijen die aan het hoofd van een grote groep staan en die tevens een vennootschap zijn of een bank of verzekeringsmaatschappij (ongeacht rechtsvorm) zijn.

: Overige grote vennootschappen, banken en verzekeringsmaatschappijen bij en overige moedermaatschappijen die aan het hoofd van een grote groep staan en die tevens een vennootschap zijn of een bank of verzekeringsmaatschappij (ongeacht rechtsvorm) zijn. Vanaf boekjaar 2026 : Kleine en middelgrote beursvennootschappen, kleine en middelgrote beursgenoteerde banken en verzekeringsmaatschappijen, en kleine en niet-complexe kredietinstellingen en (her)verzekeringscaptives, die kwalificeren als ‘groot’, of – als zij beursgenoteerd zijn – als ‘klein’ of ‘middelgroot’.

: Kleine en middelgrote beursvennootschappen, kleine en middelgrote beursgenoteerde banken en verzekeringsmaatschappijen, en kleine en niet-complexe kredietinstellingen en (her)verzekeringscaptives, die kwalificeren als ‘groot’, of – als zij beursgenoteerd zijn – als ‘klein’ of ‘middelgroot’. Vanaf boekjaar 2028: Grote of beursgenoteerde dochtervennootschappen en voor bijkantoren met een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro moeten in bepaalde gevallen een separaat verslag inzake duurzaamheid te publiceren met informatie over de hele groep van hun uiteindelijke moedermaatschappij die buiten de EU of EER is gevestigd.

De nieuwe duurzaamheidsrapportering moet in het bestuursverslag worden opgenomen in een duidelijk aangegeven onderdeel. Net als de jaarrekening en het bestuursverslag moet dit door een externe accountant worden beoordeeld die een beperkte mate van assurance vaststelt over de rapportage en de eisen van de richtlijn. In een later stadium worden de zekerheidseisen hoger en vanaf 2028 zou het mogelijk een assurance-opdracht worden met een redelijke mate van zekerheid.

Regeldruk CSRD

Dat levert een hogere regeldruk op voor ondernemingen. Om deze reden wordt de verplichting gefaseerd ingevoerd en hebben bedrijven van 2024 tot 2026 de tijd om zich voor te bereiden. Ook kunnen kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen tot en met boekjaar 2027 de duurzaamheidsrapportering achterwege laten en volstaan met een verklaring in het bestuursverslag waarom dat het geval is. Verder zijn voor kleinere ondernemingen de rapportage-eisen lager dan voor grote beursgenoteerde ondernemingen en is er een vrijstelling voor dochtermaatschappijen om een eigen duurzaamheidsrapportering op te stellen wanneer hun duurzaamheidsinformatie is meegenomen in de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering van de moedermaatschappij.

Ten slotte zijn er voorzieningen getroffen die de rapportage over de waardeketen versimpelen, zoals een mogelijkheid de eerste drie jaar waarin bedrijven hun inspanningen aangeven om bepaalde gegevens te verkrijgen als deze niet volledig beschikbaar zijn. In die tijd kunnen bedrijven afspraken maken met hun leveranciers over de aan te leveren informatie in de nabije toekomst.

Aantal ondernemingen onder CSRD

Er zijn ongeveer 106 Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen die onder de CSRD vallen, 8 grote banken en 3 grote verzekeringsmaatschappijen. Bij de KVK zijn 12.000 jaarrekeningen gedeponeerd die onder grote ondernemingen of grote groepen vallen. Het aantal grote of beursgenoteerde dochtervennootschappen die vanaf 2028 moeten rapporteren is onbekend.

Het idee van de richtlijn is dat na regelgeving voor beursgenoteerde bedrijven, marktwerking ervoor zorgt dat duurzaamheid hoger op de agenda komt bij allerlei ondernemingen en ESG-gegevens breder beschikbaar worden. Het wordt voor een groene onderneming bijvoorbeeld makkelijker om krediet te verkrijgen dan een vervuilende. Ook heeft de CSRD een doorwerking in de keten: partners van grote bedrijven en diens toeleveranciers moeten over de ESG-data beschikken die bedrijven gaan eisen en er zal competitie ontstaan tussen deze partners op duurzaamheidscriteria.

Op de consultatie van ministerie van Justitie en Veiligheid is tot 18 december te reageren via internetconsultatie.nl.

