Bas Brouns volgt Erik Swelheim op als CFO van KLM

KLM is voornemens Bas Brouns per 24 april 2024 te benoemen als CFO en lid van de directie. Hij is daarmee de beoogde opvolger van Erik Swelheim, die na twaalf jaar als CFO bij het aflopen van zijn mandaat tijdens de aandeelhoudersvergadering in 2024 zal terugtreden. Brouns (52) is op dit moment Senior Vice President Corporate Controller bij KLM. Hij werkt bijna 27 jaar bij KLM in verschillende financiële functies.

Cees ’t Hart, voorzitter van de Raad van Commissarissen van KLM, is blij met de beoogde aanstelling van Brouns. “Bas is een zeer ervaren en bevlogen professional die bij KLM zowel Finance & Treasury als Controlling heeft geleid. Ik feliciteer hem van harte met deze benoeming en wens hem veel succes in zijn nieuwe rol. Graag bedank ik Erik. Hij heeft gedurende drie termijnen als CFO een essentiële rol gespeeld in de KLM-directie en heeft op indrukwekkende wijze de financiële strategie van de KLM vormgegeven.”

Swelheim zegt over zijn aanstaande vertrek: “Ik ben enorm trots op wat we in al die jaren samen hebben bereikt en hoe we als team de zeer lastige Covid-periode zijn doorgekomen. Er staat een sterk financieel team en de financiële positie van KLM is grotendeels hersteld. Ik ben enorm verheugd dat mijn opvolger uit ons eigen team komt. Door mijn jarenlange samenwerking met Bas heb ik er alle vertrouwen in dat hij het fantastisch zal doen.”

De voorgenomen benoeming van Brouns is van positief advies voorzien door de KLM Ondernemingsraad. Uitgaande van instemming van de aandeelhoudersvergadering ziet de KLM-directie er vanaf 24 april 2024 als volgt uit: Marjan Rintel (President-Directeur), Bas Brouns (CFO), Maarten Stienen (COO), Miriam Kartman (CPO) en Barry ter Voert (CXO, business development).

